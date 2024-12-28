限定海軍裝改民進黨黨服 徐巧芯：王定宇公器私用

國民立委徐巧芯爆料，民進黨立委王定宇找海軍軍服廠商把外界無法購買的軍服去識別化，並將標籤ROC Navy改「Team Taiwan DPP」，且還要民進黨立院黨團「靜靜至後方套量」。徐巧芯說，是多怕別人發現？並批身為立法院外交及國防委員會召委王定宇公器私用。

海軍回覆，海軍新式防寒夾克為海軍官兵制式服裝，並未開放民眾購買，且該款式防寒夾克智慧財產權為海軍所有。

徐巧芯公布一份民進黨立委內簽，內容為「小英海軍風外套，原屬海軍軍服，外界無法購買，定宇特別找到原廠供應商，稍微去除軍方特徵後，將ROC Navy改Team Taiwan DPP，破例開放一次限量購買；為了符合大家曼妙的身材，黨團會議後方靜靜地套量。」

徐巧芯指出，試用品上面就寫了ROC Navy，所以這本就是海軍的外套，民進黨拿來試穿、試套，然後再去做去識別化。海軍自己買要6500元，民進黨買只要5000多元，她自己也填寫民進黨內部的Google表單，不曉得有機會得到一件「Team Taiwan」。

徐巧芯說，她在臉書發文後，王定宇昨天跑來向她求饒兩次，稱「他會那樣寫，只是為了要引誘更多民進黨人也來參加團購。」徐質疑，王定宇是被發現了硬凹，還是根本就是在詐騙民進黨？結果王定宇今天受訪卻「氣噗噗」，不曉得昨天的王定宇跟今天的王定宇為什麼不一樣？

徐巧芯也透露，昨天她在臉書貼出民進黨的內簽後，民進黨立刻在內部群組找內鬼，要求每一個辦公室貼出傳真時間，她不知道被找到的人會受到什麼樣的懲罰，但她並不是從民進黨委員、助理手上拿到的這份資料，所以王定宇說已經抓到人了，可能根本就是抓錯人，她希望民進黨助理可以受到「公益揭弊者保護法」的保障，若被離職或霸凌的話，請跟她連絡。

徐巧芯批評，海軍如果要保護自身的智慧財產權，感覺上也沒有辦法，因為會受到一些壓力，所以她很同情海軍的遭遇，也再一次的譴責身為立法院外交及國防委員會召委的王定宇竟然公器私用、貪小便宜。 徐巧芯公布一份民進黨立委內簽，內容為「小英海軍風外套，原屬海軍軍服，外界無法購買，定宇特別找到原廠供應商，稍微去除軍方特徵後，將ROC Navy改Team Taiwan DPP，破例開放一次限量購買；為了符合大家曼妙的身材，黨團會議後方靜靜地套量。」圖／擷取自徐巧芯臉書

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