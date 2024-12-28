印度前總理曼莫漢辭世 外交部誠摯哀悼
印度前總理曼莫漢（Manmohan Singh）26日辭世，享耆壽92歲。外交部今天對此深表哀悼，並已請駐印度代表處向印度政府轉達台灣政府及人民的誠摯慰問。
外交部指出，曼莫漢從政經歷豐富，在2004年到2014年擔任總理期間，強化了印度與台灣在經貿投資及文教等面向的合作，並促成駐清奈辦事處於2012年開館，大幅增進雙邊關係的發展。
外交部說明，曼莫漢於總理任內對於台印關係及區域繁榮與和平的建樹深受敬重與緬懷，外交部將在其奠定的基礎上，持續與現任總理莫迪（NarendraModi）及印度人民深化友好合作情誼。
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