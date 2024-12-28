軍裝改黨服王定宇非首例 738空軍一號代號都變928民進黨慶
民進黨立委王定宇在黨團內發起團購海軍樣式防寒夾克，遭國民黨立委徐巧芯批評「把軍服變黨服」已涉及公器私用。海軍方面表示，新式防寒夾克含有海軍的標誌、識別符號並未對外授權使用，民間人士若找廠商訂製類似款式服裝，海軍無進一步評論。事實上，民進黨過去也曾經把軍中服裝修改顏色、字樣後作為黨工服裝。
徐巧芯表示，海軍回覆新式防寒夾克為海軍官兵制式服裝，並未開放民眾購買，且該款式防寒夾克智慧財產權為海軍所有；徐巧芯說，海軍開放現役官兵於服裝站購買價格為6500元。
海軍原有的防寒夾克，多年來沿襲自美國海軍二次大戰時期的N1甲板夾克，為了美觀及提升保暖機能，海軍從2020年起換發「新式防寒夾克」，由於外觀樣式類似國外知名品牌風衣，加以深藍色配色兼顧帥氣與大方，推出後外界詢問度頗高，連前總統蔡英文本人及隨扈團隊也愛用，多次穿著這款外套參加元旦升旗典禮。今年10月蔡英文出訪歐洲，穿著這款外套的畫面經傳播後又再次引發矚目。
軍方官員表示，這新式防寒夾克屬於官兵個人裝備，內裡採用Gore-tex內裡，可提供足夠防風防雨效果，每一位官兵報到後就會套量、配發。
民進黨模仿軍中服裝的樣式改為黨內服裝並非頭一遭，2019年蔡前總統穿著空軍座機隊的專屬夾克參加元旦升旗，同年民進黨也仿效同樣設計製發黨工夾克，不過將配色由黑色改為翠綠色，夾克右胸前代表波音737-800「空軍一號」行政專機機型簡稱的「738」數字改為代表民進黨黨慶的「928」字樣。
另外，民眾黨主席柯文哲在台北市長任內，也喜愛空軍贈送的幻象2000戰機飛行夾克，經常穿著出席公開活動。
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