應曉薇遭疑雙重國籍 律師發聲明：當選即放棄加拿大籍
台北市議員應曉薇涉京華城案遭起訴，疑因有2本護照，導致辦保程序延宕，遭民進黨市議員質疑有雙重國籍。應曉薇下午透過律師聲明，99年底當選台北市議員後即前往加拿大駐台辦事處申請放棄該國國籍，於100 年2月10日取得加拿大政府核發的喪失國籍證明，並於100 年5 月10 日經台灣駐加拿大多倫多辦事處認證。
應曉薇聲明：
一、 應曉薇於民國70年間因隨同家人移民加拿大而擁有該國國籍，99 年底當選台北市議員後即前往加拿大駐台辦事處申請放棄該國國籍，於100 年2 月10 日取得加拿大政府核發的喪失國籍證明（證1），並於100 年5 月10 日經台灣駐加拿大多倫多辦事處認證（證2），應曉薇約於14 年前即已確定無該國國籍，該護照業經繳回註銷，並無除中華民國護照以外的所謂第二本護照。
二、 依據國籍法及內政部函示，擔任民選公職如兼具外國國籍，應於就職日起1 年內完成喪失他國國籍程序及取得證明文件，應曉薇所為完全符合法令規定，已具備擔仼民意代表取得議員資格的必要條件。
三、 應曉薇極早年前因曾持當時擁有之加拿大護照以改名前之舊名「應秀萍」進出國境；此次交保程序延宕，諒係境管單位為此需與法院多方確認、耗費多時所致；外界為此憑空揣測，衍生所謂應曉薇有第二本護照的錯誤解讀，殊與事實不符。
四、 台北地院業已就上開疑慮訂12 月31 日開庭調查，本律師將攜帶上開文件前往法院詳細說明，屆時當可定紛止爭。惟為恐外界一再訛傳不實事項，影響法院判斷、損及當事人權益，特先代應曉薇嚴正聲明如上，至盼各界尊重司法程序，切勿基植於未經確認的不實事項，刻意渲染妄議，徒滋社會不安及自身煩擾。
莊正法律事務所 2024 年12 月28 日
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