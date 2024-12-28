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學者指可以預備金躲預算監督 柯文哲用過同一招

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
民眾黨主席柯文哲（中）涉及京華城案，收押禁見近四個月，昨交保後直接回家面露微笑。記者曾吉松／攝影
民眾黨主席柯文哲（中）涉及京華城案，收押禁見近四個月，昨交保後直接回家面露微笑。記者曾吉松／攝影

行政院第二預備金通常用在處理緊急應變事項，或有「預算法」第70條之情況。然而，據了解，部分機關匡列二備金，有保留率過高的問題。學者分析，有種情況是，行政部門編列預算時，已預期何種科目可爭取預備金，以申請預備金的方式，避開立院監督。

世新大學行管系副教授方凱弘說，若看機關別跟機關別的細項，在動支二備金時，二備金理論上要當年度執行完成，但行政部門知道特定事項是今年度或明年度執行，故用保留方式做處理，形同爭取預算的策略。

方凱弘認為，可能會有種情況是，二備金形同「空白授權」。民眾黨主席柯文哲任台北市長時曾被質疑過，彈性支用額度太大，不需要民意機關在前一個會計年度審查，因若將預算編在台北市府的局處裡，必須送至台北市議會審查。而行政院也同理，若是將預算編在部會預算裡，必須經立法院審查，便會被針對科目檢查。

方凱弘指出，倘若以預備金方式處理，把額度、規模編大一點，行政部門在編列預算時，已有預期何種科目可以爭取到預備金，便可能躲掉立法院的監督，這是制度上的可能情況。

另有藍營立院人士就實務經驗分析，表示一般在抓二備金的「貓膩」時，其實要搭配明細一起看，譬如說二備金使用情況之一是經費不敷時，這種情況使用的時間點會是在接近年底時，就是原來預算已經幾乎見底的時候，不得不動支二備金。倘若在年初就已動支，是否就有些問題？倘機關提不出正當理由，或足以令人信服理由，大概就值得深究。

柯文哲 行政院

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