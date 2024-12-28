藍批二備金淪小金庫 主總：持續督促部會詳實編列執行

各部會動用二備金支應臨時經費時有所聞，卻被藍委抓包拿去美化外牆、汰換空調，淪「政院或部會小金庫」。行政院主計總處稱，近年申請動支者眾多，但審核嚴格，去年度核准動支數占各機關申請動支數僅77.62%，將持督促機關詳實編列執行，避免保留數偏高或連續幾年未動支的情況。

第二預備金俗稱救命錢，多半用於應對重大天災，非緊急或非公務預算不能支用者，以及因應原列經費不敷、臨時需要才能動支。檢視2021年至2022年度動支情況，2022年國發會匡列約630萬，保留率卻百分之百，在野憂心二備金使用不符設置目的，且匡列後又留到次年度使用，恐淪小金庫。

國民黨立委李彥秀以今年度為例，稱二備金編列74億元，已經用掉30億元，其中包括大學增設保安警察學系所、替代役備役役男訓練經費、「國家重點領域校際研教園區計畫」工程經費、「少年保護管束風險管理試辦計畫」計畫，原本該以公務預算支應的項目卻動支二備金，浮濫程度嘆為觀止。

更離譜的是，今年用不完還能留到次年使用。李續指，2021年度，財政部關務署基隆海關大樓外牆美化及中央空調汰換需要1908萬，不符二備金設置目的，其中57%經費還保留到次年使用；她強調，公務預算須立法院事先審查通過始可動用，二備金卻「先斬後奏」，事後才由行政院編具動支數額表送立法院審議，未來將加強，濫用將依法究責。

國民黨立委賴士葆說，他質詢過審計長，審計長也答不太出來。這種心態是「先占先贏」，把政府的錢放到自己口袋裡，好比小朋友吃蝦子，先把幾隻藏起來，再去吃公家的，公家的吃完了再來吃自己藏的。這也代表預算都是浮濫的，沒有看到需求就先匡列，匡列後也用不完，這都可以砍掉。

民眾黨立委張啓楷認為，主計總處曾公開說明，二備金本來就是因應政事臨時需要必須增加計畫及經費時、或是原列計畫費用因增加業務量致增加經費時，可申請動支，並非侷限重大災變或重大特殊狀況動支，因此若每年正常政事推動情況下動支比例低其實尚屬合理。

民進黨立院黨團副書記長林楚茵表示，支持二備金謹慎使用，要合乎法律規範，但藍營現在批評二備金淪部會小金庫並不合理，國民黨修「財劃法」，從中央搶了3757億元預算到地方，分配上更偏袒藍營執政縣市，還可能造成國防預算刪減達28％，當前傷害國家財政與民生的，正是國民黨。

面對外界質疑，主計總處說明，近年中央各機關因政事臨時需要、業務量增加、配合法律、計畫修正，為此增加經費申請動支二備金者為數頗鉅，主總根據各主管機關申請嚴格審核，2022年度核准動支數占各機關申請動支數僅77.62%。

主計總處指出，2023年度二備金整體執行率已達94%，尚屬良好，少部分案件有註銷數、保留數較高或連續2年以同一事由動支等情事，主要是因執行過程情形變化、未屆履約期限及未完成驗收等環境客觀因素所致，將持續督促各機關詳實編列預算與嚴格執行，避免類似情形發生。

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