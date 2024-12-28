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框二備金淪小金庫？ 國發會111年度最誇張 保留率百分百

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
行政院。圖／聯合報資料照片
行政院。圖／聯合報資料照片

行政院第二預備金旨在應對重大天災，非緊急或非公務預算不能支用者，平時不能輕易動支。然而，綜觀民國110年至112年度機關動支第二預備金且辦理保留明細，最誇張者111年度國發會，匡列約630萬，保留率卻為百分之百。第二預備金具「排他性」，一旦匡列則其他機關不可能重疊匡列。

根據民國110年至112年度第二預備金且辦理保留明細，保留率超過50%者，共有9項項目。分別是民國110年，行政院匡列約2768萬元，實現數約87.3萬元，保留數約2607萬元，保留率94.17%；財政部主管之關務署及所屬，匡列約2678萬元，實現數約1155萬元，保留數約1522萬元，保留率56.85%。

民國111年，主計總處匡列約3667萬元，實現數約150萬元，保留數約3398萬元，保留率92.67%；國發會匡列約630萬元，實現數0，保留數630萬元，保留率100%；內政部主管之役政署（內政部役政司）匡列約1674萬元，實現數6萬3千元，保留數1641萬元，保留率99.62%；法務部主管之行政執行署及所屬匡列約3357萬元，實現數約127萬元，保留數約3230萬元，保留率96.22%。

農業委員會主管（農業部主管）之水土保持局(農村發展及水土保持署)匡列約3962萬元，實現數約286萬元，保留數約3496萬元，保留率88.24%。

民國112年，法務部調查局匡列約1.92億元，實現數約4942萬元，保留數約1.43億元，保留率74.08%；文化部主管之國立台灣文學館匡列約2825萬元，實現數約72萬元，保留數約2752萬元，保留率97.44%。

據了解，法務部調查局二備金匡列1.92億元，僅動支4942.3萬元，保留約1.43億元。調查局匡列這筆二備金是為打詐，向東歐國家保加利亞採購設備，僅動支4000多萬元，全因採購當時，正逢保加利亞「政權交替」，保國政府不予核發出口許可，才僅動支4000多萬元。

有立院人士追蹤該案狀況，卻被告知該案已經結案，隔一年後，僅再多動支4000多萬元，因保國廠商各項違約及驗收功能不齊所致，故該筆二備金款項保留數實際上約有1億。

法務部 行政院

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