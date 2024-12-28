聽新聞
0:00 / 0:00
徐巧芯疑公器私用買海軍外套 王定宇：自費向廠商購買
前總統蔡英文10月出訪歐洲期間，身穿藍色海軍外套引發討論。國民黨立委徐巧芯爆料，民進黨立委王定宇疑公器私用，將外界買不到的「ROC Navy」海軍外套改成民進黨版。王定宇今天回應，連人家自費向民間廠商買外套，都要無事生非，實在可笑。
蔡英文今年10月出訪歐洲，在非正式場合常穿一件剪裁俐落的深藍色大衣，時尚造型引發網路熱議。徐巧芯貼出一張由王定宇國會辦公室發出的便箋照片爆料，該便箋內文明白指出「小英海軍風外套，原屬海軍軍服，外界無法購買，定宇特別找到原廠供應商，稍微去除軍方特徵後，（將ROC Navy改成Team Taiwan DPP），破例開放一次限量購買。」徐巧芯質疑擔任國防外交委員會召委的王定宇公器私用。
王定宇今天透過媒體群組回應，針對某藍營立委，不只是趴在地上聞煙味、垃圾桶撿菸頭，現在連人家自費向民間廠商買外套，都要無事生非，實在可笑。
王定宇表示，倒是這位詐欺犯的家屬，過去有偷拍陳時中的相片、尾隨偷拍王義川的相片，現在竟然拿著民進黨內部委員間的公文，這種抓耙仔的行徑，真無愧於詐欺犯的家屬。
👉柯文哲起訴熱話題
▪ 押114天後交保返家 柯文哲哽咽：自己不是貪汙圖利違法的人
▪ 交保金排行榜／柯文哲3千萬只排政界老3 他繳逾16億史無前例
▪ 她就是柯文哲的年羹堯？雍正朝名將3原因 從「朕好想你」變92條死罪
▪ 專題／從名醫市長到涉貪起訴 柯文哲10年政治之路
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言