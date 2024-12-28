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徐巧芯疑公器私用買海軍外套 王定宇：自費向廠商購買

聯合報／ 記者林縉明／台北即時報導
民進黨立委王定宇。圖／聯合報系資料照片
民進黨立委王定宇。圖／聯合報系資料照片

前總統蔡英文10月出訪歐洲期間，身穿藍色海軍外套引發討論。國民黨立委徐巧芯爆料，民進黨立委王定宇疑公器私用，將外界買不到的「ROC Navy」海軍外套改成民進黨版。王定宇今天回應，連人家自費向民間廠商買外套，都要無事生非，實在可笑。

蔡英文今年10月出訪歐洲，在非正式場合常穿一件剪裁俐落的深藍色大衣，時尚造型引發網路熱議。徐巧芯貼出一張由王定宇國會辦公室發出的便箋照片爆料，該便箋內文明白指出「小英海軍風外套，原屬海軍軍服，外界無法購買，定宇特別找到原廠供應商，稍微去除軍方特徵後，（將ROC Navy改成Team Taiwan DPP），破例開放一次限量購買。」徐巧芯質疑擔任國防外交委員會召委的王定宇公器私用。

王定宇今天透過媒體群組回應，針對某藍營立委，不只是趴在地上聞煙味、垃圾桶撿菸頭，現在連人家自費向民間廠商買外套，都要無事生非，實在可笑。

王定宇表示，倒是這位詐欺犯的家屬，過去有偷拍陳時中的相片、尾隨偷拍王義川的相片，現在竟然拿著民進黨內部委員間的公文，這種抓耙仔的行徑，真無愧於詐欺犯的家屬。

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