沈伯洋稱綠沒抹黑劉靜怡 本尊轟「垃圾話連篇」：完全改變敬重的定義

台大國發所長劉靜怡爆料，她與府方達成共識，要求黨團和網軍停止對她的造謠抹黑。對於民進黨立委沈伯洋今天被問及看法時宣稱沒有抹黑，「我們對劉靜怡還是非常敬重」。劉靜怡今天近中午在臉書表示，原來5天來出於自己同志嘴巴的各種造謠抹黑，「就是所謂假訊息戰專家沈大立委敬重我這個老師的方式？」

劉靜怡今晨表示，她和府方達成共識的第一點，就是黨團和網軍側翼立刻停止所有造謠和抹黑言行。「請問大家現在真實狀況如何？有做到嗎」、「做到了再來檢視第二點如何落實」。

沈伯洋今天上午出席活動，接受媒體聯訪時表示，「我們沒有抹黑劉靜怡」、「我們對劉靜怡還是非常敬重，希望她不要誤會」。

對此，劉靜怡發文表示，真的是完全改變敬重的定義了嘛。「連分享垃圾話連篇的新聞都嫌多餘」、「先好好自重，再檢視自己的論述邏輯有多少漏洞吧」。

網友日前發現，劉靜怡曾是沈伯洋的論文口試委員，劉靜怡2021年5月在臉書發文對「PUMA（指沈伯洋）」喊話，她當時寫，「我從幾年前起就跟你講過（好幾次）了，你做這樣的 「研究」會有被「側翼化」的命運，甚至會漸漸走上自我側翼化的道路而不自知。如果你沒有充分的心理準備和因應方案，那我覺得也該算是你自己的錯。雖然，這種錯，暫時還不會像另一個很愛亂講資訊戰的假法學博士被舉發後還繼續公開胡說八道說自己從沒自稱唸過X大法學院的法學博士學位（那麼過去多年的官方文件都 不是自己填寫的嗎？是誰在偽造公文書呢？）那麼離譜，但也至少要趕快想清楚自己的學術定位吧？難道你也只是想當個花蝴蝶型的綜藝咖嗎？「萬一救國反而導致亡國，生氣還會有什麼用呢？」

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