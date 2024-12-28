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批賴清德酬庸蘇治芬 黃國昌：國營事業用來派系分贓

聯合報／ 記者張曼蘋／台北即時報導
雲林縣前縣長蘇治芬將接任中央畜產會董事長，民眾黨立院黨團總召黃國昌表示，沒想到民進黨的下限，簡直毫無底線，民進黨主席賴清德再次大剌剌酬庸蘇治芬。圖／報系資料照
雲林縣前縣長蘇治芬將接任中央畜產會董事長，民眾黨立院黨團總召黃國昌表示，沒想到民進黨的下限，簡直毫無底線，民進黨主席賴清德再次大剌剌酬庸蘇治芬。圖／報系資料照

農業部今證實，雲林縣前縣長蘇治芬將接任中央畜產會董事長，蘇任雲林縣長期間，強調禽畜糞尿剩餘資源再利用，盼持續為畜產會帶來嶄新格局。民眾黨立院黨團總召黃國昌表示，沒想到民進黨的下限，簡直毫無底線，民進黨主席賴清德再次大剌剌酬庸蘇治芬，將國營事業用來派系分贓。

「賴清德酬庸蘇治芬。」黃國昌表示，浪擲納稅人數億元的進口蛋弊案，迄今未有任何答案，也沒人負責，民進黨政府的態度就是，反正虧的是國家的、檢調是他們控制的，你奈我何。

黃國昌怒批，沒想到民進黨的下限，簡直是毫無底線，賴清德再一次大剌剌地酬庸民進黨中常委蘇治芬，將國營事業用來派系分贓；台灣金聯資產管理公司前董事長呂政璋的教訓殷鑑不遠，賴清德卻仍執意為之。

黃國昌表示，可見在賴清德心中根本不甩人民，拿國家資源收買安撫黨內派系，鞏固政治權力。由此可見，不要說期待進口蛋弊案可以還原真相，在蘇治芬主導下的畜產會不要發生更嚴重的弊案，就真的很偷笑了。

京華城 柯文哲 民進黨 畜產會 蘇治芬 賴清德 黃國昌

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