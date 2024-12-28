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影／陳玉珍談2026參選縣長態度低調 強調做好當下的事

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
國民黨立委陳玉珍今天在金門參與建黨130週年活動，感謝黨員對她的長期支持。記者蔡家蓁／攝影
國民黨立委陳玉珍今天在金門參與建黨130週年活動，感謝黨員對她的長期支持。記者蔡家蓁／攝影

國民黨立委陳玉珍今天在金門參與建黨130週年活動，面對媒體詢問是否參選2026年金門縣長，她態度低調，表示目前專注於現有工作，並強調對金門有整體藍圖與規劃，但認為「努力就會成功」，一切水到渠成即可。

針對日前立法院肢體衝突事件，民進黨五位女立委提告陳玉珍，對此陳回應，「雖千萬人吾往矣。」她認為，自己所做的是正確的事、是對的事、且是對全民有利的事情，她會勇往直前，當然要「任謗任怨」；她尊重民進黨立委提告的權益，但不改堅持立場，並強調會繼續為民眾爭取更多利益。

當記者提問是否有在討論2026金門縣長選舉佈局，中央黨部會不會徵召陳玉珍參選一事，朱立倫表示，現階段黨籍民代要做的事，不論是地方民代或是立法委員，重要的是專注於經營地方，為民眾爭取福利與建設，對於2026佈局要先全力做好當下的事情；他並肯定陳玉珍是國民黨「最強戰神」，不論是擔任立委、地方黨部主委都會全力以赴。

對於2026選縣長的部分，陳玉珍則說，她只想把現在工作做好，她對金門有整體的藍圖跟規劃，最重要是，在每一個職位上，我們做好每一個階段這個角色，她認為，「努力就會成功，一如水到自然渠成」。

國民黨立委陳玉珍今天在金門參與建黨130週年活動，面對媒體詢問是否參選2026年金門縣長，她態度低調，表示目前專注於現有工作，並強調對金門有整體藍圖與規劃，但認為「努力就會成功」，一切水到渠成即可。記者蔡家蓁／攝影
國民黨立委陳玉珍今天在金門參與建黨130週年活動，面對媒體詢問是否參選2026年金門縣長，她態度低調，表示目前專注於現有工作，並強調對金門有整體藍圖與規劃，但認為「努力就會成功」，一切水到渠成即可。記者蔡家蓁／攝影
國民黨立委陳玉珍今天在金門參與建黨130週年活動，她帶領與會人員高唱國歌。記者蔡家蓁／攝影
國民黨立委陳玉珍今天在金門參與建黨130週年活動，她帶領與會人員高唱國歌。記者蔡家蓁／攝影

成功 金門 陳玉珍

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