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柯文哲交保北檢抗告 民眾黨批政治辦案重創威信

聯合報／ 記者林縉明／台北即時報導
民眾黨主席柯文哲（中）涉及京華城案，收押禁見近四個月，27日交保後直接回家面露微笑。(圖／報系資料照片)
民眾黨主席柯文哲（中）涉及京華城案，收押禁見近四個月，27日交保後直接回家面露微笑。(圖／報系資料照片)

民眾黨主席柯文哲涉京華城容積率、政治獻金案，遭台北地檢署依貪汙圖利、收賄罪等嫌起訴；台北地方法院昨天裁定柯文哲3000萬元交保，台北地檢署隨即提出抗告。民眾黨批評，檢方用空洞無力、東拼西湊的方式，在全國面前上演政治辦案的戲碼，重創司法威信

民眾黨指出，柯文哲深知自己對民眾黨及第三勢力的責任，不可能冒著風險逃亡，讓民眾黨陷入危機。而過去檢方濫權提訊，沒有傳票就將柯文哲帶走，前天接押庭上，柯文哲明確向法官說明，若按照標準程序絕對配合偵辦。

此外，法官於法庭上諭知已明確表示，檢方並未指出同案被告許芷瑜的涉案情節，證人也都已傳訊，相關事實晦暗不明之風險已降低，顯示已無持續羈押事由。

民眾黨要強調，羈押是侵害人權的做法，柯文哲已經被關押4個月，應該給予柯文哲及其辯護律師對等的武器來為自己公平辯駁。若檢方沒有提出更多具體符合羈押要件，執意抗告，除了社會大眾難以接受以外，更將讓早已被踐踏到千瘡百孔的司法，再次公信力掃地。

司法 柯文哲 民眾黨

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