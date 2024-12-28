影／朱立倫在金門國民黨130年黨慶 談柯文哲籲：司法公正
中國國民黨建黨130周年黨慶，黨主席朱立倫今天到金門參加慶祝活動，針對媒體詢問民眾黨主席柯文哲交保與被檢方求重刑等議題，朱立倫強調，司法體系應堅守「毋枉毋縱」，不可羅織罪名，也不可受政治操縱或意識形態影響，他認為這一次對整個的司法體系是一個很大的考驗。
針對媒體詢問柯文哲獲准交保一事， 朱立倫強調，司法要毋枉毋縱，絕對不要羅織罪名，我們也希望這一次對整個的司法體系是一個很大的考驗，希望台灣能夠建立一個，「不要受政治操縱，不要有政治意識形態」，且最重要要證據充分，不可以羅織罪名的司法體系。
此外，柯文哲因案被檢方求刑28.5年，引發社會關注，針對媒體詢問求刑是否過重？朱立倫表示，案件已進入法院程序，國民黨尊重司法審理，但重申「證據充分」的重要性，呼籲司法體系避免政治考量。
朱立倫此行除了參加黨慶，也感謝金門資深黨員及支持者的努力，他盛讚金門立委陳玉珍的表現，稱她為國民黨的「戰神」及「最強戰將」，指出陳玉珍在國會積極為金門爭取預算與建設，這是最好的典範，並特別為她打氣。
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