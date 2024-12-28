蕭美琴出席「2024客家青年論壇」

副總統蕭美琴今天上午出席行政院客家委員會，在圓山飯店舉行的「2024全國客家日客家青年論壇」，本次論壇以「世代共好，航向未來」為主題。副總統蕭美琴到場與青年朋友交流，致詞時表示，青年是國家未來的希望也是客家文化永續發展的重要動力，希望客家青年朋友能夠勇於創新，積極參與公共事務，將客家文化帶入生活，推向國際，讓世界看見台灣客家的活力與創新。副總統蕭美琴強調，政府將持續支持客家青年在文化傳承、地方創生、創新產業等領域的努力，打造更友善的發展環境，實踐世代共好航向未來的願景。

客家委員會主委古秀妃致詞時，感謝賴清德總統長期對客家的關心，是客家政策最堅強的支持後盾，勉勵青年朋友積極參與客家公共事務，為文化發展注入新的能量。 副總統蕭美琴（左三）出席客家委員會「2024全國客家日客家青年論壇」，圓山飯店董事長葉菊蘭（左二）親切接待。記者林俊良／攝影

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