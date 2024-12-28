批王義川干擾發言秀下限 王鴻薇：請柯建銘教怎當立委

立法院會昨天審查公益揭弊者保護法草案，民眾黨立委黃國昌在發言時，民進黨立委王義川衝到發言台旁拍桌，與黃激辯，國民黨立委王鴻薇見狀後從中阻隔，場面一度混亂。王鴻薇今天表示，王義川行為極不可取，請民進黨立院黨團總召柯建銘教導王義川怎麼當立委。

王鴻薇表示，昨天立法院審查公益揭弊者保護法草案，民進黨雖然沒有占領主席台，但仗著人數眾多，一直在欺凌黃國昌及民眾黨立委。在委員發言程序時，從來沒有發生過像王義川這樣沒有水準，跑到發言台叫囂、拍桌子，「過去在立法院沒有人有這樣低級、沒下限」。

王鴻薇說，她昨天上前要把王義川拉開，因為必須尊重發言立委，而不是任意粗暴、無禮的想幹什麼就幹什麼，王毅川這種行為實在極不可取。

王鴻薇指出，朝野協商中，柯建銘一直強調昨天開會大家一定好好論述，大家不會吵架，可是王義川竟然出現無理取鬧的肢體動作，她奉勸柯總召把王義川叫回去，好好管教、教導怎麼樣能夠做一個立委，不要在那邊不停的秀下限。

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