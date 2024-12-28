影／陳菊腦血管阻塞住院 陳其邁證實：逐漸康復中

監察院長陳菊因重感冒住進高醫，檢查出腎腫瘤手術切除，未料又出現左側腦血管血阻塞，二度緊急開刀，所幸黃金時間內搶救，目前術後狀況穩定，逐漸恢復中。高雄市長陳其邁今出席苓洲國小120周年校慶說到，高雄市民都非常關心陳菊院長身體狀況，希望她能夠早日康復。

陳其邁表示，陳菊院長她的市長任內，對高雄很多建設，很多市民也都非常懷念，他前天有跟高醫院長王照元聯繫，表達過關心，目前在高醫悉心診治下，陳院長已逐漸康復當中，希望陳院長趕快恢復身體健康。

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