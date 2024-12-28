陳菊健康亮紅燈 網友湧臉書加油打氣

2026地方大選熱度漸增，全力想收復新北執政的民進黨，至今僅立委蘇巧慧一人表態，然各派系近期放話不斷，賴清德總統傳因與行政院前院長蘇貞昌過往的恩怨，屬意黨祕書長林右昌，甚至有人放話要蘇巧慧去選桃園市，都讓蘇巧慧危機感湧現。 蘇巧慧所屬的蘇系與英系結盟、搭上新潮流，組織空戰齊發，而正國會與湧言會合作，持續為林右昌跑攤布局，甚至在活動安排上與蘇巧慧方面對著幹，派系大戰在檯面下一觸即發……

2024-12-28 08:00