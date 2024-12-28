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陳菊健康亮紅燈 網友湧臉書加油打氣

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
監察院長陳菊。圖／聯合報系資料照片
監察院長陳菊。圖／聯合報系資料照片

監察院長陳菊因流感前往高醫就診，在例行性健康檢查時右側腎臟發現有一約3.5公分腫瘤，經切除後在出院前一天，突然左側腦血管阻塞，繼續照護治療中。陳菊臉書貼文目前停格在聖誕節平安夜祝福，網友們紛紛集氣，「花媽早日康復」。

陳菊最新更新的臉書貼文是在24日，內容指出「平安夜，祝大家平安喜樂，也願台灣順遂。天氣寒冷，請各位朋友要多注意保暖、身體健康喔」網友紛紛在貼文底下蓋起祈福留言樓，許多網友表示，「花媽早日康復」、「不要再感冒了，記得打流感疫苗」、「高雄人的花媽，願妳健康順遂」，但批評、甚至詛咒陳菊的留言，也不在少數。

流感疫苗 陳菊

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