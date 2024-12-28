勞發北分署就安基金爭議 審計部：已密送新北地檢參辦

勞動部就業安定基金爭議不斷，審計部調查發現近三年「媒體政策及業務宣導費」及「推展費」共計5174萬元與就安基金用途規定不符；其中，勞發署北分署三節禮品採購疑投標廠商間疑有刻意不為競爭，且宣導品流向未明，審計部已密送新北地方檢察署參辦。

立法院囑咐審計部就勞動部及勞動力發展署北基宜花金馬分署運用就安基金舉辦音樂會及裝修分署長辦公室等案，施以查核，並於1個月內提出書面報告。今年度基金來源、用途預算數均為284億餘元，基金餘額469億餘元。

審計部報告指出，勞動部111至113年度統籌該部及勞發署編列的就安基金政宣費及推展費預算，以開口契約方式辦理各年度「文宣媒體通路採購案」暨勞動部臉書粉絲團經營及行銷案，其中各年度文宣媒體通路採購，採限制性招標的公開評選，取3家廠商得標，均由民視文化事業股份有限公司、年代網際事業股份有限公司及三立電視股份有限公司等3家得標。

審計部續指，111至113年度採購案的每年採購預算規模介於3500萬元至4200萬元間，經費來源逾9成5為勞發署編列的就安基金預算。這三年勞動部及所屬各機關透過各年度「文宣媒體通路採購案」計執行39案、列支8405萬餘元，其中勞動部主導辦理「敬！前進的光 性別工作平等法20周年音樂會暨音樂影片」、各年度勞動節主題影片製作與媒體宣導共19案、列支5176 萬餘元。

審計部調查發現，勞動部111至113年度運用就安基金「促進國民就業」及「外國人聘僱管理及許可」等計畫的政宣費及推展費，統籌辦理勞動節主題影片製作與媒體宣傳、「敬！前進的光 性別工作平等法20周年音樂會暨音樂影片」、「『敬！她們給予的光』向旗津25守護星致敬音樂電影晚會」、勞動部臉書粉絲團經營管理、年節春聯及紅包袋製作、部長三節禮品採購等案，相關經費支出項目核與就業安定基金設置目的及基金用途規定未符，總計5174萬餘元。

三節禮品部分，審計部報告指出，北分署運用就業安定基金推展費採購三節禮品，112至113年度共計辦理5次三節禮品採購，合計採購1100份，分送981份、列支183萬餘元，投標廠商間疑有刻意不為競爭之情事，且勞動部與北分署經管部分宣導品疑流向未明，審計部已密送新北地方檢察署參辦。

至於北分署辦理辦公空間美化整修工程，審計部報告提到，北分署112年度辦理「新莊本部空間美化整修工程」採購案，預算金額145萬元，實際列支經費143萬餘元，經費來源為就安基金的一般房屋修護費，整修範圍為2樓東側休息區、3樓交誼廳及討論室、2至4樓東側陽台綠美化，未包含分署長辦公室。不過，北分屬列支3萬9千元裝設分署長辦公室軌道燈，以小額採購辦理，合計17盞。

另外，審計部指出，勞發署未落實依公務與基金預算業務劃分原則規定，明確劃分公務預算與就業安定基金預算，該署及所屬機關113年度公務預算未及基金預算之1成，各項行政必要支出近9成由就安基金支應，遭外界質疑以就安基金支出的正當性，且不利基金長期財務之健全。

儘管勞發署成立內部管控審核小組，辦理重要計畫之管控及審核作業，但審計部表示，該小組管控及審核標的僅限預算金額5千萬元以上的計畫，近3年度實際管控及審核經費僅占該基金年度預算2成餘，管控審核覆蓋率不足；又內部管控審核小組針對納管重要計畫，僅就計畫目標達成情形進行管控，並未涵蓋計畫預算支用的經濟性及與基金用途之關聯性等事項，未能發揮功能。

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