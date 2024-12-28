劉靜怡曝「和府方達成共識」 首先要綠營停止造謠抹黑

大法官被提名人劉靜怡被民進黨立院黨團封殺，連日在個人臉書轉分享批判綠營文章，雙方隔空交戰。她今晨再發文表示，她昨天出國前，和府方達成共識的第一點，就是黨團和網軍側翼立刻停止所有造謠和抹黑言行。「請問大家現在真實狀況如何？有做到嗎」、「做到了再來檢視第二點如何落實」。

對於日前有學者在臉書發文批評她，劉靜怡表示，原來自詡「公民運動」領袖的學者，心中的理想民主，就是政府可以任意無據指控人民「賣台亡國」，人民卻不能「基於自衛」而反擊，不然就是「民主危機」。「誤把威權控制當民主目標的最佳範例」。

商品推薦