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陳菊腦血管阻塞 術後狀況穩定
監察院長陳菊日前因重感冒住進高雄醫學大學附設中和紀念醫院治療，院方順便安排全身健康檢查，發現右腎有顆約三點五公分腫瘤，本月廿一日手術切除後雖恢復良好，但廿五日突感右下肢無力，經檢查出左側腦血管阻塞，院方指出，經治療後狀況穩定。
高醫昨聲明證實陳菊日前因感冒住院治療，順便安排健檢，發現右腎長腫瘤，廿一日接受達文西機械手臂手術，過程順利，術後恢復良好，第二天就能自行下床走路，原計畫廿五日出院，但出院前突感右下肢無力癱麻。
高醫組成跨科別專業團隊，一小時內檢查確認左側腦血管阻塞，緊急手術去除阻塞血管的血塊，院方指出，陳菊健康狀況穩定，正依醫療團隊建議適當調養，家屬委託院方感謝各界關心，也懇請大家給她安心休養空間。
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