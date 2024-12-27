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駐印尼代表洪振榮到任履新 台僑機場揮國旗歡迎

中央社／ 雅加達27日專電

印尼代表洪振榮今天抵達雅加達，在機場受到逾40名台僑與留台校友的歡迎，他們揮舞中華民國國旗歡迎洪振榮的到任。洪振榮表示，台灣與印尼都有民主自由的普世價值，雙方經貿上可取長補短，共創雙贏。

洪振榮今天赴雅加達履新，下午抵達蘇卡諾哈達國際機場（Soekarno-Hatta International Airport）時，受到逾40名台商、台僑和留台校友會成員的歡迎。他們分別排成兩列，揮舞手中的中華民國國旗和印尼國旗，歡迎洪振榮抵達雅加達，場面熱鬧。

僑務委員柯百庠、鐘文燐和盧廷姜、印尼台商會會長王銘聰，印尼留台校友會代表，及印尼各區僑領代表等，皆出席歡迎洪振榮的履新茶會。

洪振榮告訴中央社，從台北出發時，因氣溫低感覺寒冷，但一抵達印尼就能感受到天氣相當暖和，加上僑胞的熱情歡迎，讓他感覺到格外溫暖。

洪振榮在歡迎茶會上，代表總統賴清德和外交部長林佳龍向台僑致意，並表示，台僑是台灣重要且寶貴的資產，他承諾，會繼續與與駐處同仁持續照顧台僑，給予協助。

他說：「台灣跟印尼享有民主自由的普世價值，在經貿上台灣跟印尼也可以取長補短，互惠互利、創造雙贏。」

駐印尼副代表陳盛鵬致詞時透露，曾與洪振榮同時派駐在加勒比海地區，當時詢問洪振榮選擇派駐格瑞那達，而非續駐美國的原因，洪振榮回答說，「想做有挑戰性的工作，並為國家做更多事」。

陳盛鵬說：「由此可見洪振榮不怕困難的人格特質」。

雅加達台灣學校董事長宋培民代表僑界致詞時表示，非常歡迎新代表就任。

他笑稱，印尼是千島之國，因此洪振榮可謂是名副其實的「大使」，並解釋「因為印尼是世界上少數幾個大國之一，因此到印尼擔任大使，是真正的大使」。

洪振榮出身外交部文官體系，自1993年進入北美司服務，曾派駐芝加哥、格瑞那達以及關島等地，2021年回台任職秘書處長前，為駐布里斯本辦事處處長。

洪振榮過去致力推動駐外館舍購建計畫，在2020年完成駐布里斯本辦事處的館舍購置，秘書處長任內則完成駐洛杉磯辦事處、駐舊金山辦事處以及駐義大利代表處的館舍購置。

印尼 雅加達

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