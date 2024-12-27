藍白聯手同慶 公益揭弊者保護法三讀
立法院會今天三讀通過「公益揭弊者保護法」，明定若公務員無故洩漏揭弊者身分者，處6個月以上、5年以下有期徒刑，得併科新台幣30萬元以下罰金；非公務員則處1年以下有期徒刑、拘役或科或併科10萬元以下罰金。本法自公布後六個月施行。三讀條文也明訂，因揭弊者之揭弊而查獲不法事實者，應給與獎金。但因行使公權力而得知不法事實之政府機關（構）及其所屬人員、配偶或三親等以內之親屬，不在此限，獎金發給標準由主管機關（法務部）定之。
民眾黨團將此案列為優先法案，民進黨團總召黃國昌說，為了要讓揭弊者勇於揭弊，不論公部門還是私部門，吹哨者都該受到保護，且民進黨政府曾承諾要推動，但是2700多天日子過去卻跳票，除希望保護公私部門吹哨者，且為避免對中小企業衝擊，已有先排除資本額1億元以下企業。
黃國昌說，民眾黨的提案適用範圍最廣，國民黨提案次之，而民進黨版本則限縮在最小範圍，為的就是保障大財團。
民進黨立委吳思瑤表示，民眾黨排除資本額1億元以下企業，這麼剛好，木可公司、眾望基金會就排除了，另外威京集團主席沈慶京行賄的鼎越前董事長朱亞虎轉汙點證人，就被黃國昌批是栽贓報復。
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