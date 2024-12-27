屏東王船文化館開幕 賴清德南下主持剪綵

全台唯一的屏東縣王船文化館今日開幕，賴清德總統專程到東港參與啟用儀式，並為王船點睛。賴總統表示台灣宗教文化盛事。他表示台灣不能沒有文化，文化是台灣的根、民眾的靈魂，也是外國了解台灣的根據，「愈在地，就愈國際」。

屏東縣王船文化館歷時3年完工，全館共5層，有海洋信仰、千歲巡狩、屏東代巡、打造神舟、東港迎王5大主題展示。館內也邀請在地4位國寶級師傅打造一艘王船懸掛於3樓，可從館內不同角度，上下左右欣賞，十分壯觀，一樓誠品書店也進駐，為宗教文化帶來書香氣息。

賴清德表示，東港東隆宮、小琉球三隆宮、南州溪州代天府的迎王平安祭典等，是屬於南台灣重要的宗教文化，每次迎王祭都是萬人參加，最高潮就是送王活動，王船文化館成立後，將2010年起成為台灣無形文化資產的王船文化正式搬入館內，「不必只能3年看一次，隨時都能入館觀賞」，屏東縣府表示，王船文化館採用新媒體科技和點陣式展覽方式，進入館內彷彿像是身歷其境參加迎王祭，感受相當精彩，未來將是屏東一大觀光賣點，歡迎大家到王船文化館參訪。 賴清德總統今天專程南下參加全台唯一的屏東縣王船文化館啟用儀式，並為王船點睛祝福風調雨順，國泰民安。記者劉學聖／攝影 賴清德總統今天專程南下參加全台唯一的屏東縣王船文化館啟用儀式，並為王船點睛祝福風調雨順，國泰民安。記者劉學聖／攝影 賴清德總統今天專程南下參加全台唯一的屏東縣王船文化館啟用儀式，並為王船點睛祝福風調雨順，國泰民安。記者劉學聖／攝影 全台唯一的屏東縣王船文化館今舉辦啟用儀式。記者劉學聖／攝影 全台唯一的屏東縣王船文化館今舉辦啟用儀式。記者劉學聖／攝影 全台唯一的屏東縣王船文化館今舉辦啟用儀式，誠品書店也進駐一樓帶來書香氣息。記者劉學聖／攝影 賴清德總統今天專程南下參加全台唯一的屏東縣王船文化館啟用儀式，並為王船點睛祝福風調雨順，國泰民安。記者劉學聖／攝影

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