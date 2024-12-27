公益揭弊者保護法三讀 洩漏揭弊者最重關5年

立法院會今三讀通過「公益揭弊者保護法」，明定若公務員無故洩漏揭弊者身分者，處6個月以上、5年以下有期徒刑，得併科新台幣30萬元以下罰金；非公務員則處1年以下有期徒刑、拘役或科或併科10萬元以下罰金。本法自公布後六個月施行。

為了鼓勵揭弊，三讀條文也明訂，因揭弊者之揭弊而查獲不法事實者，應給與獎金。但因行使公權力而得知不法事實之政府機關（構）及其所屬人員、配偶或三親等以內之親屬，不在此限，獎金發給標準由主管機關（法務部）定之。

這項立法，朝野因法案名稱要採「揭弊者保護法」或「公益揭弊者保護法」，無法達成共識。今立法院會，針對法案名稱進行記名表決時，民眾黨版本僅獲民眾黨8席立委贊成，國民黨立委改支持自己版本，最後以出席108位，贊成51位、反對49位、棄權8位，通過名稱為「公益揭弊者保護法」。

三讀條文明定，「弊案」是指公務員或政府機關構、受政府控制的事業、團體或機構的人員，涉犯刑法瀆職罪章、貪污治罪條例、違反公職人員利益衝突迴避法得處以罰鍰，或是違反法官法、營業秘密法、洗錢防制法、反滲透法等8款犯罪或違法行為。

至於何謂受理揭弊機關，三讀條文規定，包括公部門的政府機關構主管、首長等，或國營事業、受政府控制的事業、團體或機構的主管、負責人等，以及檢察、司法警察、目的事業主管機關，或是監察院及政風機構。

民眾黨團將此案列為優先法案，民進黨團總召黃國昌說，為了要讓揭弊者勇於揭弊，不論公部門還是私部門，吹哨者都該受到保護，且民進黨政府曾承諾要推動，但是2700多天日子過去卻跳票，除希望保護公私部門吹哨者，且為避免對中小企業衝擊，已有先排除資本額1億元以下企業。

黃國昌說，民眾黨的提案適用範圍最廣，國民黨提案次之，而民進黨版本則限縮在最小範圍，為的就是保障大財團。

民進黨立委吳思瑤表示，民眾黨排除資本額1億元以下企業，這麼剛好，木可公司、眾望基金會就排除了，另外威京集團主席沈慶京行賄的鼎越前董事長朱亞虎轉汙點證人，就被黃國昌批是栽贓報復，威脅「民眾黨不會坐視不管。」

民進黨立委蔡易餘說，黃國昌一手推揭弊者保護法、一手又開記者會痛批朱亞虎，實在細思極恐，昨天看到在法案三讀前，就有人這樣攻擊揭弊者，實在看不下去。

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