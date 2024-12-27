立院三讀洩揭弊者身分最重關5年 檢舉查獲不法有賞

立法院會今天三讀通過公益揭弊者保護法，保障公部門、國營事業及受政府控制的事業、團體或機構揭弊者的權益。若公務員無故洩漏揭弊者的身分者，處6月以上5年以下有期徒刑，得併科新台幣30萬元以下罰金。本法自公布後6個月施行。

此外，非公務員無故洩漏揭弊者的身分者，處1年以下有期徒刑、拘役或科或併科10萬元以下罰金。

為鼓勵勇敢揭弊，三讀條文規範，因揭弊者的揭弊而查獲不法事實者，應給與獎金，但因行使公權力而得知不法事實的政府機關構及其所屬人員、配偶或三親等以內的親屬，不在此限。獎金發給的標準及其他相關事項，由法務部會同各目的事業主管機關定之。

立法院司法及法制委員會11月7日初審通過揭弊者保護法草案等案，但關於適用範圍等條文未取得共識，因此保留。全案須交由黨團協商。

立法院會今天開會，依朝野黨團協商結論，處理公益揭弊者保護法草案等案。

逐條討論時，在第一條的「立法目的」，國民黨立法院黨團所提再修正動議規定，為維護公共利益，有效發現、防止、追究重大不法行為，並保障公部門、國營事業及受政府控制的事業等揭弊者的權益。台灣民眾黨立法院黨團所提再修正動議，則保障公部門及私部門揭弊者的權益。

民進黨立法院黨團再修正動議提及，為澄清吏治，建立廉能政府，有效發現、防制、追究重大貪瀆不法行為，保障揭弊者權益。

民進黨立委吳思瑤則於廣泛討論時提到，民進黨主張公部門先行。表決後，最終通過國民黨團所提再修正動議。

至於其他條文，經表決後通過國民黨團、民眾黨團內容相同的再修正動議，或是國民黨團所提再修正動議。

三讀條文規定，公益揭弊者保護法的主管機關為法務部，而法務部為辦理揭弊者保護事項，應組成揭弊者保護委員會，該委員會置委員7人，法務部長為主任委員。此外，關於「揭弊者」的定義，三讀條文規範，是指公部門揭弊者、國營事業等揭弊者有事實合理相信有「弊案」，具名向受理揭弊機關提出檢舉者。

三讀條文明定，「弊案」是指公務員或政府機關構、受政府控制的事業、團體或機構的人員，涉犯刑法瀆職罪章、貪污治罪條例、違反公職人員利益衝突迴避法得處以罰鍰，或是違反法官法、營業秘密法、洗錢防制法、反滲透法等8款犯罪或違法行為。

至於何謂受理揭弊機關，三讀條文規定，包括公部門的政府機關構主管、首長等，或國營事業、受政府控制的事業、團體或機構的主管、負責人等，以及檢察、司法警察、目的事業主管機關，或是監察院及政風機構。

此外，為保障揭弊者不因其揭弊行為而招致報復並導致權益受損，三讀條文也明定不得因揭弊者的揭弊行為，對其採取不利措施，包括解職、撤職等，或是剝奪與陞遷有關的福利，以及不利變更工作地點、職務內容等。

若對揭弊者施以不利措施的人，具有公務員身分，三讀條文規範，依公務員懲戒法、公務人員考績法等予以懲戒或懲處。未具公務員身分的自然人、國營事業等，處5萬元以上500萬元以下罰鍰，但其他法律有較重的處罰規定者，從其規定。

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