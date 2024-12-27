駐歐盟代表：現階段台歐深化實質關係比簽協定重要

展望歐盟新5年屆期的台歐關係，駐歐盟代表李淳在中央社專訪中提出務實方向，主張實質關係的深化重於追求形式上的雙邊協定，並強調此非路線退縮，而是換個方式促使水到渠成。

歐洲議會（European Parliament）在今年6月改選，歐洲聯盟執行委員會（European Commission）也在12月換屆，歐盟進入下一個5年的新人新政。李淳對中央社分析台灣的新機會和政府對台歐關係的努力目標。

他表示，外交部長林佳龍上任後提到的3個外交重點：經貿外交、同盟外交、價值外交，正好非常容易套用在未來台歐關係的3個重要面向。

首先是價值外交，即歐盟對台常見的說法「理念相近」（like-minded），這一塊台灣已花了許多精力，在歐盟及其成員國推動對台灣民主自由法治等認識，包括成為亞洲第一個同性婚姻合法化的進步價值國家。

記者問他，價值外交對台灣國際地位能轉換成什麼具體好處，他解釋這有點像基礎建設，「其實就是國家形象，一個基本形象的建立，當然歐洲精英大概都知道了，但一般人對台灣印象還不夠普及、深刻，即便在政府或智庫層面，我們現在還要繼續努力擴大那個數量」。

至於同盟外交，主要是指安全的同盟。當然台灣很難與多數國家或國際組織走到正式的同盟協定，李淳說，以歐洲而言，台灣的目標是尋求更多在安全上合作、互相協助的夥伴關係。

他表示，目前最直接的合作就是所謂的混合戰（Hybrid Warfare）領域。最廣義範圍是所有物理戰爭以外的都叫做混合作戰，所以從論述戰到網路安全、網路攻擊，到不實資訊（disinformation）、外國勢力介入操弄資訊（FIMI）等。

這幾年歐盟深刻意識到歐洲已經深受其害，例如喬治亞和羅馬尼亞的選舉情況就是混合戰在歐洲的最新發展。其中不實資訊在全世界有兩股最大的暗黑勢力，對歐洲主要是俄羅斯，另一個就是中國。

他觀察，歐洲大部分已開始接受自己站在面對俄國混合戰的前線，而台灣是另一個前線，為瞭解威脅有哪些類型、如何因應，從北大西洋公約組織（NATO）到一些歐盟國家，與台灣都正展開許多不同層次的交流。

李淳提到，歐洲國家也重視全社會韌性，並發現像是同樣規模的颱風，在菲律賓可能造成上百人傷亡，在台灣卻僅個位數；級數類似的地震，在土耳其城市造成幾千人傷亡，在花蓮市區則是個位數。

「所以他們很驚訝，很想知道我們的韌性怎麼建立，民防動員怎麼那麼有效率等等」，李淳說，相對的，全社會韌性表現排前的芬蘭，以及波羅的海3國、波蘭等，也都與台灣交流、分享作法，雙方都有很多互相學習的收穫。

再看經貿外交。歐盟上一屆期時，台灣在歐洲議會大力協助下，頻向歐盟執委會叩關、欲推動歐盟與台灣洽簽雙邊經貿或投資協定，但歐盟行政部門礙於部分成員國顧慮中國壓力，始終不願對此前進一步。

面對未來5年，李淳強調簽協定仍是台灣最終目標，「但走到那裡之前，我們必須體認時代轉變了，上個世代的經貿協定是傳統開放市場、解除人為障礙，下個世代談的是怎樣互相強化『去風險』、經濟韌性的目標」。

他表示，這過程會像是在堆很多積木，「我覺得台歐之間更重要的不是那個形式，而是實質關係的深化，它的重要性在現階段是遠超過形式上協定的展現」。

記者追問，過去5年歐盟執委會拒絕與台灣談協定的說詞就是有實質關係便足夠，而台灣和幫台灣說話的歐洲議會議員、智庫學者，則強調協定有實際需求，甚至有助於遏阻中國對台打壓，如今說法轉變，是否可能被認為台灣退縮目標。

李淳回應這不是退縮，他比喻「以前我們要坐飛機，但機場有很多問題，所以決定改搭高鐵，但目的地還是一樣，而且就像前面說的時代轉折了，現在要選節能減碳的運輸方式，也就是怎麼達成跟夥伴之間雙贏的戰略自主」。

他強調，看事情的角度不該是「永遠都不能改，改了就是讓步」。台灣現在應該比較在意的是協定內容會是什麼，而不是把簽出法律文件當成優先，因為當實質面走到那一步，自然會有簽協定的需求，「所以現在先去創造未來簽協定的實際需求，而且是讓歐方也同意的需求」。

台灣在歐洲經貿、投資版圖的布局上，雖然個別國家政黨輪替可能帶來影響，但整體而言中東歐將持續是戰略重點。

李淳解釋這有幾個因素，一是這些國家都經歷過共產黨統治，對俄國、中共有足夠認識，「像我去立陶宛才知道，目前在位的領導人大概是45歲到65歲間，這些人在俄共占領下念到高中，他們對共產黨的認識比我們清楚，對中國一開始就有很高的戒心」。

第二是這些地方的經營成本相對西歐低，多數台商畢竟還是要找成本低的地方；第三是他們的工業基礎都還不錯，尤其是波蘭；還有這些國家與中國的經貿、投資往來少，沒什麼好被脅迫的。

但他也強調台灣不是計畫經濟國家，不是政府畫一個棋局，企業就會跟著走，因此政府能做的是像日前在捷克成立投資服務中心，讓企業覺得方便、有熟人在，用降低進入門檻的方式來引導企業。

李淳總結，在時代已經轉折的背景下，台歐之間有許多新機會，尤其同盟外交、價值外交、經貿外交在歐洲最能完整發揮，不像東南亞也許價值外交就沒那麼彰顯，「在歐洲，3個都很有意義，可以持續加強」。

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