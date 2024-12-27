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朝野籲國土法延期、內政部稱非最佳解 卓揆四字回應　

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
行政院長卓榮泰。圖／聯合報系資料照片
行政院長卓榮泰。圖／聯合報系資料照片

國土計畫法擬明年4月30日上路，朝野都有展延聲浪，國民黨立院團今再呼籲「捍衛農業權，沒共識莫上路」，內政部認為，國土計畫法能杜絕土地不當炒作，延期上路並非好解方。對此，行政院長卓榮泰表示「尊重國會」。

針對國土計畫法是否要再次展延，朝野立委共提出27個修法版本，擬再延長2到4年不等。立法院內政委員會日前初審通過國土計畫法部分條文修正草案，對於實施日期展延相關條文，朝野立委無法達成共識。國民黨籍召委徐欣瑩昨召集朝野協商但仍無共識，最終保留送立法院長主持的協商。

不過，內政部態度堅定，強調國土計畫法能杜絕土地不當炒作，確保資源永續發展，延期上路並非好解方，也質疑民代所談的推動法定補償制度，究竟要對「農民」還「農地」給予補貼、補償仍不明確，不該用模糊觀念刻意誤導。

至於政院對國土法延後得態度，卓榮泰今率媒體參訪高雄亞洲新灣區時受訪時僅稱，要「尊重國會」。

據內政部統計，截至今天，共有16個縣市繳交國土功能分區圖，目前有8縣市審議完成，但新北市、桃園市、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣等6個縣市尚未繳交。

內政部 國土計畫法

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