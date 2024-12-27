陳菊腫瘤術後又腦血管阻塞 高醫：危機及時化解

監察院長陳菊日前感冒至高醫就診，同時安排例行健檢，高醫今天表示，經檢查在右側腎臟發現腫瘤進行手術；出院前發生左側腦血管阻塞，所幸黃金時間內妥善處置，危機及時化解。

高雄醫學大學附設中和紀念醫院今天透過新聞稿說明陳菊病況處置。陳菊日前因感冒至高醫就診，順便安排例行性健康檢查。檢查過程中，高醫團隊發現她的右側腎臟有一約3.5公分腫瘤，雖未出現任何不適症狀，但進一步評估後，建議陳菊採取早期介入治療。

高醫說明，陳菊在21日接受精密的達文西機械手臂手術治療，手術過程順利，術後恢復良好，第2天即可自行下床活動，原計劃於術後3至5天出院。

但在預計出院前一天早上，陳菊突感右下肢無力，高醫迅速組成跨科別專業團隊，於1小時內迅速完成檢查確認為左側腦血管阻塞，並立即展開治療。高醫強調，因在黃金時間內進行妥善處置，危機得以及時化解。

高醫表示，目前陳菊健康狀況穩定，正依醫療團隊建議進行適當調養，家屬委託院方感謝各界關心，也懇請社會大眾給予安心休養空間。

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