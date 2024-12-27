當沖降稅今拚三讀 卓榮泰盼立院支持：期待有好的結果

當沖降稅措施今年底到期，財政部提出「證交稅條例」修正草案，擬延長3年至2027年底，立法院今天力拚三讀，避免空窗期。行政院長卓榮泰指出，既然是好的政策，立法院應全力支持，現在還在努力當中，期待有好的結果。

現行當沖稅率減半由千分之3降至千分之1.5，2017年實施以來歷經兩度延長，優惠將在今年12月31日屆期。立法院朝野黨團24日協商達成共識，27日的立法院院會將處理證券交易稅條例等4案，並完成三讀。

財政部長莊翠雲日前表示，希望立法院能盡快三讀通過，後續行政程序也會盡量縮短，不要有空窗期，避免影響市場。

卓榮泰今天也喊話，台灣的產業需要大家一起合作和努力，政府和產業界已達成相當好的共識，既然是好的政策，立法院應該要全力支持，現在還在努力當中，期待有好的結果。

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