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林佳龍接見日本駐台代表 盼洽簽台日經濟夥伴協定

中央社／ 台北27日電

外交部長林佳龍今天表示，昨天接見日本台灣交流協會代表片山和之，感謝日本政府重視台海穩定，並期盼台日兩國可以儘速洽簽台日經濟夥伴協定（EPA），以深化台日經貿合作及強化供應鏈韌性。

林佳龍今天在臉書發文指出，昨天接見片山和之，針對日本外務大臣岩屋毅於25日在北京會見中國外交部長王毅時，表達日本對中國近期在台海周邊軍事行動的高度關注，並重申台海和平穩定對日本及國際社會至關重要，特別請片山和之向日本政府轉達台灣政府的肯定與感謝。

林佳龍表示，日本與台灣同樣位於東亞第一島鏈，共享民主、自由、人權與法治等普世價值，也共同面對中國威權擴張的壓力，日本今年以來已多次在國際場合公開表達台海和平穩定的重要性。

林佳龍指出，日本首相石破茂11月出席亞太經濟合作會議（APEC）期間，也向中國國家主席習近平表達日本高度重視台海和平的立場，凸顯此議題已成為國際民主陣營的共識。

林佳龍細數今年台灣與日本的交流成果，包括日本派出史上最大規模的訪台議員代表團出席總統賴清德就職典禮表達祝賀、台日7月進行1972年斷交以來的首次海巡船共同海上訓練、前首相野田佳彥8月訪台，同月時任議員的石破茂訪台並宣布參選首相，最終成功當選，且日本也在今年陸續開放台灣火龍果與石斑魚進口。

林佳龍強調，這些豐碩成果不僅深化了台日友誼，也深化雙方的防衛與經濟韌性，從中感受到日本對台灣的重視、以及片山和之努力的足跡。

展望台日關係未來，林佳龍表示，期待台日兩國強化在第三國合作，並以台、美、日、澳協助台灣友邦吐瓦魯建設海底電纜的成功經驗為基礎，拓展至其他國家。

林佳龍指出，鑑於台日產業的高度互補性，且兩國在既有溝通框架下已完成包括投資協議、避免雙重課稅協定與關務協定等多項協議，因此期盼台日能儘速洽簽「台日經濟夥伴協定」（EPA），以深化經貿合作並強化供應鏈韌性。

林佳龍也向片山和之分享他所策畫的新書「走進許文龍的雕塑世界」，指出日治時代許多為台灣默默耕耘的人物，因為都散發出人性的光輝而成為雕塑對象，未來也計畫協助推出日文版，將這份對土地的深情與敬意與日本朋友分享，並期許台日友好的厚實情誼，能持續深化與延續。

台日關係 日本台灣交流協會 林佳龍

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