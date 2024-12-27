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監察院長陳菊傳流感住院 高醫證實了：懇請給予病人空間

影／監察院長陳菊流感住院 查出腎臟腫瘤已切除、病況穩定

聯合報／ 記者郭韋綺／高雄即時報導
監察院長陳菊。圖／聯合報系資料照
監察院長陳菊。圖／聯合報系資料照

監察院長陳菊今天傳出身體欠佳，在高雄醫學大學附設中和醫院住院，高醫今發聲明表示，監察院長陳菊罹患流行感冒至高雄醫學大學附設中和紀念醫院就診，順便安排例行性健康檢查。檢查過程中，高醫團隊發現院長右側腎臟長一顆約3.5公分腫瘤，雖未出現任何不適症狀，但進一步評估後，醫療團隊建議其採取早期介入治療。

高醫今表示，陳菊今年12月21日接受精密的達文西機械手臂手術治療，手術過程順利，術後恢復良好，第2天即可自行下床活動，原計畫術後3至5天出院。

然而，預計出院前一天早上，院長突感右下肢無力，高醫迅速組成跨科別專業團隊，於一小時內迅速完成檢查確認其為左側腦血管阻塞，立即展開治療。由於在黃金時間內進行妥善處置，危機得以及時化解。

高醫表示，目前院長健康狀況穩定，正依醫療團隊建議進行適當調養，家屬委託院方感謝各界的關心，也懇請社會大眾給予院長安心休養空間。

團隊 陳菊 高醫

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