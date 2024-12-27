國寶文物2025赴歐 卓榮泰：讓故宮成為世界的故宮
故宮文物明年赴法、捷展出，行政院長卓榮泰今天表示，過去人們會說「故宮在哪裡、中華民國就在哪裡」，希望以後會說「故宮到哪裡，台灣就到哪裡」，讓故宮成為世界的故宮。
故宮舉行行政大樓及圖書館新建工程落成揭牌典禮，由行政院長卓榮泰、故宮院長蕭宗煌、副院長黃永泰率機關人員及施工團隊，共同剪綵、揭牌。
卓榮泰致詞表示，故宮文物歷經不同階段，擔負許多重要的歷史任務，近年行政院編列新台幣107.47億元預算推動「新故宮計畫」，3大主軸分別為北部院區擴建、國寶文物修復展示館建設，以及國際觀光網路系統建置，讓故宮文物能有更好的展示，讓全世界的人看到故宮。
卓榮泰同時感謝過去為故宮奉獻的人員，希望透過新故宮計畫讓故宮成為生活的故宮，也讓故宮文物出國展覽，讓國人及來自世界各地的人們看到故宮文物之美以及力量。
蕭宗煌表示，故宮特殊的歷史地位和豐沛館藏，成為國內外旅客來台必訪景點之一，但故宮北部院區建築與設施均已陳舊，感謝行政院核定新故宮計畫，投入經費，打造故宮成為世界級的觀光亮點，拓展文化外交。
蕭宗煌表示，近年除了硬體設施之外，故宮也積極以數位展覽方式，結合各縣市博物館、藝文園區等單位，推廣教育活動，更隨時代發展、運用科技，以AR、VR、互動式投影等方式，提供多元體驗。
蕭宗煌說，明年故宮將迎接建院百年，但這100年當中有75年是在台灣落地生根，2004年的故宮南院計畫更讓故宮與台灣這塊土地有深刻對話，在同時迎來南院開館10週年及故宮100年的歷史時刻，期待能讓國內外觀眾更深入理解及體驗故宮文化底蘊，迎接下一個100年。
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