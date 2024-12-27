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馬英九被匿名指訪陸遭降格對待 蕭旭岑反擊：無能官員

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
前總統馬英九日前結束訪陸，返台時在機場發表談話。記者黃仲明／攝影
前總統馬英九日前結束訪陸，返台時在機場發表談話。記者黃仲明／攝影

前總統馬英九日前率「大九學堂」學生，赴大陸哈爾濱、成都訪問，卻有我方匿名官員稱僅見到大陸國台辦主任宋濤。馬英九基金會執行長蕭旭岑今日上午反擊，稱該官員為「無能的官員」，沒有能力處理兩岸關係，他知道是誰。

蕭旭岑今早接受廣播節目訪問，談及馬英九帶學生團訪問中國大陸。他說，民進黨害怕面對兩岸交流，民進黨愈指教，愈顯得無能，馬英九基金會只是民間團體，賴政府卻大動作對待，讓馬英九基金會「受寵若驚」，何時這麼關心馬英九？

蕭旭岑表示，行政院長卓榮泰在出訪前還呼籲馬英九，要在中國提中華民國，但馬英九先前到中國，講了好幾次中華民國，難道卓榮泰都沒有看到新聞？前一次馬英九參訪大陸時，大陸有3位正國級的領導人物會見，這是史無前例的，綠營卻說馬英九沒有見到大陸高層官員，馬英九完全不在乎，任毀任謗，最重要的是推動兩岸交流。

提及陸生來台引發的爭議，蕭旭岑說，陸委會要求馬英九基金會說明邀訪陸生來台行程爭議，已回函說明，完全沒有違反現行法規，很好奇未來陸委會要如何箝制他們不得再邀對岸人士來台。

蕭旭岑也說，馬英九和宋濤會面過程全程公開，民進黨沒有自信，大陸學生來台參訪被說統戰，又不敢讓陸客來台，難道是怕陸客看到台灣有做不好的地方，賴政府面對兩岸交流只有一個字，那就是「封」。

對於有官員稱，馬英九這次僅訪陸是台辦層級接待，連北京都進不去，馬英九已被看破手腳。蕭旭岑說，他知道那個官員是誰，「無能的官員」，沒有能力處理兩岸關係，懶得再說。

民進黨 蕭旭岑 馬英九基金會

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