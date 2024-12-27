監察院長陳菊入住高醫治療 目前狀況穩定
監察院長陳菊傳身體不適住進高雄醫學大學附設陳中和紀念醫院，各界關切。陳菊透過監察院發文，感謝社會各界的關心，指目前於高醫接受專業醫療團隊的完善照護，健康狀況穩定。
監察院證實，監察院長陳菊目前入住高醫接受治療，後續將在家屬同意下，擇期對外進一步詳細說明。
據指出，陳菊是得了流感且「特別嚴重」，23日未赴行政院展開年度例行巡查，改由副院長李鴻鈞帶隊。
監察院長陳菊2007年4月擔任高雄市長期間，曾因暈眩而住進高雄醫學大學附設醫院。起初以為是感冒，檢查後醫師發現她大腦右側內囊的小血管有栓塞，血壓不穩，收縮壓維持在170至180毫米汞柱間，偶爾飆高至202毫米汞柱，疑輕微中風。
那次住院持續一個半月，期間接受復健治療，右腳運動功能受到影響，醫師建議她減重和調整生活習慣，控制三高（高血壓、高血脂、高血糖），預防類似狀況再發生。
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