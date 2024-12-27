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屢被不明人士攻擊 翁曉玲不忍了：正式提告

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
國民黨立委翁曉玲。圖／聯合報系資料照片
國民黨立委翁曉玲。圖／聯合報系資料照片

國民黨立委翁曉玲今日表示自擔任立法委員以來，常受到不明人士攻擊，近日遭捏造介入其先生的前段婚姻，她決定不再姑息，正式提告

翁曉玲說，自她擔任委員以來， 即常常受到不明人士和網路鄉民威脅攻擊 ，近日更是荒唐到說她介入她先生的「前婚姻」，真是荒謬至極。她和先生結婚30年，從來沒聽說他有「前婚」，若有，也請指出他的前元配是誰。此外，還有汙衊她的祖先、學歷、教師資格等不實和不堪言論， 罄竹難書。

翁曉玲表示，對於過往的惡意抹黑，她選擇寬容以對，但此次所捏造內容，已是系統化、組織化散播的犯罪手法，不但對她及家人名譽嚴重詆毀，這一再為之的惡行，更是對台灣善良人性的最大貶抑。

翁曉玲強調她選擇不再姑息，對於這些不實言論，已正式向司法警察提出刑事告訴，提出刑事毀謗及公然侮辱罪之告訴，希望能遏止惡意毀謗歪風，捍衛正義與社會價值。

國民黨 提告 翁曉玲

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