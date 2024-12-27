陳菊身體健康亮紅燈 在高醫接受治療照護中

美國總統當選人川普將於2025年1月20日走馬上任，除了定調對外關稅策略之外，對內產業政策也將出爐。其中，科技圈最關心的，當數2025年美國會如何修正C&ET清單，會不會透過擴大清單項目，影響全球科技標準制定、產業遊戲規則，甚至因此形成新的貿易、技術標準新陣營？若真是如此，屆時全球企業恐怕又得面臨「選邊站」的窘境。

2024-12-27 15:30