傳南投議長力挺蔡壁如擬籌組民眾黨團？ 何勝豐：膝蓋想也知不可能
網路媒體報導南投縣議長何勝豐力挺蔡壁如，還準備成立民眾黨黨團，擔任總召？何勝豐說，用「腳頭趺（台語意指膝蓋）」想也知道不可能。他沒和柯文哲、蔡壁如接觸過，且為什麼好好議長不做，去做黨團總召，媒體連他本人都沒問過，就可以亂寫這種「獨家」嗎？
何勝豐說，他退出國民黨時就說過，以後會以無黨籍身分，協調議會運作，幫助縣長許淑華，推動南投縣建設。他說過的話，就不會後悔，這幾年王金平多次找他，希望他回國民黨，他都拒絕。連草屯鎮長補選，他也不曾出過在國民黨造勢場合，更不可能加入民眾黨。
他說，這次被扯進去加入民眾黨，實在莫名其妙。他以前沒和柯文哲、蔡壁如接觸過，和彰化縣議長謝典林也已經一年多沒見面，被指居間牽線的謝典林顧問劉坤鱧更是聽都沒聽過。
他既然退出政黨，就不會再加入。如果政壇友人有需要，他以無黨籍身分幫忙沒問題，但不可能再加入，更不能籌組民眾黨團，「好好議長不做，幹嘛去當什麼黨團總召，笑死人」。
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