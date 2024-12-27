吳思瑤指國家憲政比個人權位重要 劉靜怡：這還用講？
大法官被提名人劉靜怡遭民進黨立院黨團封殺，對於民進黨團幹事長吳思瑤說國家憲政比個人權位重要，劉靜怡今天在臉書表示，「這還用講？」並指引起輿論之後，「居然還繼續捏造各種假資訊進行人身攻擊？這是你們自己個人權位的保衛戰嗎？」
吳思瑤日前呼籲劉靜怡發言應當要自制，因為國家憲政比個人權位重要，然而劉靜怡沒有當上體制內的大法官，變成體制外的自走砲，根本不受約束。
劉靜怡今天表示，她當然認同國家憲政制度比個人權位重要，「這還用講？」既然國家憲政制度比個人權位重要，為什麼要在記者會上公開講出用是否批評執政黨來決定人選適格性那些鬼話？那些連篇鬼話和維護國家憲政制度有什麼關係呢？輿論譁然之後，居然還繼續捏造各種假資訊進行人身攻擊？「這是你們自己個人權位的保衛戰嗎？」
劉靜怡說，邏輯可以好一點嗎？「低估人民憲政智商到這種程度真不容易啊」。
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