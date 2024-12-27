反對國土法明年上路 國民黨團：應暫緩實行4至6年

「國土計畫法」擬明年4月30日上路，國民黨立院黨團今日舉行記者會提出主張，國土計畫法暫緩實行4至6年，讓行政部門有充裕時間與各縣市農會、農民充分溝通，建立完善子法、配套措施和補償辦法，否則貿然上路將會是一場災難。

國民黨團書記長林思銘表示，國土計畫法原訂於明年4月上路，因全國仍有6個縣市尚未提交國土功能分區圖，無法完成全國評估，故仍需更多溝通。政府應給予直轄市、縣市主管機關更充裕的時間進行調查，提出長期合理的規畫，充分與民眾溝通，達成雙贏。

林思銘說，國民黨建議將現行直轄市、縣市國土計畫公告實施後的期限再延長4年至6年，以時間換取空間，進行更多討論，完善相關配套措施。籲民進黨政府傾聽各界意見，審慎評估，勿倉促推動未達共識的法案。

國民黨團副書記長張嘉郡表示，昨日在立法院內政委員會協商時發現，內政部相關主張研究不足、有7項子法未具完善，也未跟立法院各委員進行充分論，只是一昧反對。賴政府不了解人民需求，內政部長劉世芳一再聲稱：「倘若農業權入法，會讓農地水泥化」，這是劉世芳對農業發展權的無知，事實相反。

張嘉郡指出，農業權入法可保障農地使用，又可讓農民獲得穩定收入，增加農地面積生產效率，絕對不是劉世芳口中的「一次買斷」。全國各縣市農地分配量不同，以雲林縣為例，農一土地占全國21.8%，平均每人負擔農地面積是全國人均4.5倍，更是無農地的台北市700倍左右。雲林農民的付出，難道不該特別補償嗎？

國民黨立委柯志恩表示，配套均未妥善，會對農民造成非常大的影響。例如若農地被畫分到城鄉發展地區，未來商機無限；若被畫分到國土保育農業保護區域，將永世不得翻身。以屏東而言，有4萬多公頃良田，保留台糖4100多公頃農地為農一，其他都畫為多元農業活動的農二，幾乎有9成農地變相逃脫，農業部提出糾正，但內政部仍舊依法公布，公平嗎？各縣市意見不同，很多縣市無法如期交出規畫表。農地一旦被畫為農一，也沒有獲得適當補償。違法還得面對30萬元至100萬元罰款。

國民黨立委許宇甄表示，9成農會表達反對立場，連民進黨22位立委都提出展延版本，認為不該倉促上路。現行國土計畫法「只有棍子，沒有糖果」，國土計畫法不應只做土地管制，也該有對於農業補貼、損失補償以及土地配套措施的完整支持。

國民黨立委楊瓊瓔表示，連農業部前部長陳吉仲發文，指現在的「國土計畫法」無法達到原本立意，還欠缺農業補償、糧食風險等思考。中央政府失能、失職，只想用行政權硬推不完備的政策。

國民黨雲林立委丁學忠表示，雲林農民恐慌國土計畫法明年上路，清楚土地使用自由將受到限制。

國民黨南投立委馬文君表示，南投縣境內有74%土地位於保育區，農業發展區23%，能夠成為城鄉發展區的土地，有部分落在國土計畫法的畫分區域內。賴政府口頭承諾會給予原來區域內的建物就地合法，但在國土計畫法母法內，未見相關條文。南投縣在不可開發區域相當廣闊，未來在國土計畫法實行後對農民造成的損失該如何補償？此必須明訂。

國民黨立委王育敏表示，接到農民陳情，盼國土計畫法暫緩施行。阿里山在嘉義縣境內，山區很多地方被畫分成農一， 完全不能開發。阿里山是靠著觀光為主要收入，阿里山茶葉、咖啡是當地的特色，一旦限制發展，阿里山的觀光業者的產業、生計該怎麼辦？

國民黨南投立委游顥表示，國土計畫法相關配套的子法共有23項，只發布16項，但仍有7項子法進度不明，賴政府說在年底前可以完成，但包括「森林法」、「農業發展條例」等，相關部會溝通進度幾乎為0。沒有任何配套和子法，國土計畫法貿然上路會是一場災難。

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