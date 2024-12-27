影／國土計畫法 國民黨團主張延緩4到6年實施

關押113天，民眾黨主席柯文哲今天終將「重見天日」，法官裁定3000萬元交保前問柯：「若予交保替代羈押，能夠出具多少保金？」柯文哲情緒激動強調自己不可能逃亡，還說「我如果跑了，台灣民眾黨就毀了，我絕對不會幹這種事！」柯文哲所言不假，民眾黨支持度自柯出事後一路崩跌，全黨因柯而起因柯而落，走不出一人政黨的宿命。

2024-12-27 12:57