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影／國土計畫法 國民黨團主張延緩4到6年實施

攝影中心／ 記者陳正興／台北採訪即時報導
國民黨立法院黨團上午舉行記者會，書記長林思銘（中）主持、立委丁學忠（右起）、柯志恩、張嘉郡、許宇甄等出席，黨團表示國土計畫法立意良善，但配套子法不足，建議延緩4到6年實施。記者陳正興／攝影
國民黨立法院黨團上午舉行記者會，書記長林思銘（中）主持、立委丁學忠（右起）、柯志恩、張嘉郡、許宇甄等出席，黨團表示國土計畫法立意良善，但配套子法不足，建議延緩4到6年實施。記者陳正興／攝影

國土計畫法修正草案卡關，對於實施日期展延相關條文，朝野立委仍無法達成共識，保留送院長協商，國民黨立法院黨團上午在黨團記者室，舉行「捍衛農業權! 國土計畫法 沒共識! 莫上路!」記者會，書記長林思銘、副書記長張嘉郡馬文君、立委王育敏、柯志恩等立委出席，黨團表示，國土計畫法立意良善，但配套子法不足，與農民溝通也還沒有完全到位，建議延緩4到6年實施。

修法 國土計畫法 張嘉郡 馬文君

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