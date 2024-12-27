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「新境界」被指運作同「眾望」 林右昌批：周榆修誤導視聽

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
民進黨秘書長林右昌。圖／聯合報系資料照片
民進黨秘書長林右昌。圖／聯合報系資料照片

北檢認定民眾黨主席柯文哲收賄並侵占政治獻金，民眾黨秘書長周榆修指出，眾望基金會與民進黨新境界文教基金會性質相同，為何民進黨可以，柯文哲不行。民進黨秘書長林右昌今天表示，新境界文教基金會是由民進黨捐助成立，為民進黨組織的一部分，與眾望基金會是一般民間基金會不同，民眾黨的說法完全錯誤。

林右昌今天出席民進黨「母語守護者」策展記者會受訪時表示，民進黨的新境界文教基金會，是民進黨中常會正式議決通過，捐助成立進行政策研究的附隨智庫組織，整體上是民進黨組織的一部分；但眾望基金會是一般的財團法人，捐助者為一般的捐助人，目的是台北市的社會關懷，眾望基金會成立的來源與目的，都不應該跟政黨或選舉相關，應該是社會福利性質的基金會，但檢調卻查出柯文哲涉及挪用基金會的資金，支付民眾黨工，還有競選總部員工的薪水。

林右昌說，眾望基金會與新境界文教基金會性質完全不同，但周榆修刻意誤導視聽，非常不可取。至於柯文哲在接押庭答辯時告訴法官，檢察官控訴木可公司販賣的商品就如同民進黨陣營過去在大選期間推出的「扁帽工廠」、「小英商號」等，林右昌則說，對於個案上的個人相關言論不予置評。

林右昌 柯文哲 民進黨

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