林楚茵指「台灣從沒赴中禁團令！」 與丈夫梁文傑說法有異

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聯合報／ 記者林縉明／台北即時報導
交通部長陳世凱日前表示，過去大陸對於來台旅遊的限制相當多，導致來台旅客少，台灣都已經做好相當準備，隨時歡迎陸客來台；針對禁團令則會滾動檢討。圖／聯合報系資料照片
交通部長陳世凱日前表示，過去大陸對於來台旅遊的限制相當多，導致來台旅客少，台灣都已經做好相當準備，隨時歡迎陸客來台；針對禁團令則會滾動檢討。圖／聯合報系資料照片

兩岸觀光持續卡關，中國國台辦把責任歸咎於台灣，民進黨立委林楚茵今天表示，疫情結束後，中國至今未開放中客團來台，硬加不合理條件，把觀光客當成政治籌碼，背離了兩岸民間交流的初衷。林楚茵還強調，「台灣從來沒有赴中禁團令！」

不過，林楚茵的先生陸委會副主委梁文傑曾多次表示，若大陸文旅部宣布把台灣列為開放地區，則我方願意讓團客過去。這也是交通部觀光署5月宣布赴陸禁團令維持以來，梁文傑一再代表陸委會對外的立場表述。

「台灣從來沒有赴中禁團令！」林楚茵指出，今年4月25日國民黨立院黨團總召傅崐萁就率16位「傅隨組織」赴中，他們就團進團出，直接戳破中共國台辦的謊言。台灣開大門走大路，阻擋中客的是中國。

林楚茵批評，中國頻繁派軍機艦滋擾台灣，刻意增加台海緊張氣氛，還發布「懲台獨22條」，修訂國安法更導致多名台灣人無故遭盤查、扣留甚至逮捕。基於國人安全考量，台灣對中國發布橙色旅遊警戒僅是提醒注意，未禁止任何人前往。但中國不僅掩蓋他們自己禁止中客來台的事實，更利用「兩岸交流」當做統戰工具，操弄認知作戰。

林楚茵公布陸委會統計數字，今年1至10月國人赴中國大陸超過230萬人次，中國大陸人士來台近32萬人次；台灣旅行團赴中國大陸16.4萬人次，中客來台0人。林楚茵強調，阻礙兩岸觀光交流的始終是中國，不是台灣。

兩岸政策 林楚茵 梁文傑 陸委會 陸客

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