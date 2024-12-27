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批綠封殺掰理由…劉靜怡：造謠抹黑 做人基本道理難懂？
大法官被提名人劉靜怡遭民進黨立院黨團封殺，她連日在個人臉書發難，結果飽受綠營攻擊，她今晨再發文，真正令人不滿的，不是「否決」，而是否決時所掰出來的「理由」，和事後不斷的「造謠」和「抹黑」。這種民主社會的做人基本道理很難懂嗎？
她連日在臉書轉分享數十篇網路批判民進黨的文章，也喊話提名她的賴清德總統應該公開澄清。對於近日外界議論，她表示，自己忘了講過的話、投了反對票就算了，還使盡所有造謠抹黑的噁爛手段？ 而且還不准受害者喊痛？「別人沒義務當你們的裝飾品」。
劉靜怡表示，她聽說又被某人莫名其妙硬是加了一些所謂好友，包括只交換過名片的、非學界同行的、七八年甚至十年沒見過面的，「真是神奇的抹黑方法啊。到底壓力是有多大呢？輿論還在不斷延燒嗎？」
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