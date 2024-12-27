聽新聞
0:00 / 0:00

高虹安高調復出 政壇解讀拚復職

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹報導
停職中的新竹市長高虹安近日高調復出，頻繁出席企業及機關尾牙，公開出席活動，與新竹政界人士同框。圖／民眾提供
停職中的新竹市長高虹安近日高調復出，頻繁出席企業及機關尾牙，公開出席活動，與新竹政界人士同框。圖／民眾提供

新竹市長高虹安因助理費官司停職迄今，昨起剩餘任期已不到2年，由原副市長邱臣遠代理，若高辭職也不再辦補選，改由內政部派任。高虹安停職後轉趨低調，近期一反常態出席活動，個人粉專開始更新，政壇認為她有信心無罪判決，要拚復職或連任，延續政治生命。

高虹安一審被判有罪，7月26日停職後淡出政壇，臉書、IG停止更新，直到中秋節起，低調出席地方活動；最近也換了髮型，頻繁出席企業、機關尾牙且上台高歌，高還公開出席新竹大佛王寺孔雀明王尊開光大典，與多名新竹政界人士同框。

高虹安原受邀出席新竹市長就職2周年記者會，但消息提早曝光，她擔心模糊焦點因此取消。不過，高扮成耶誕老公公，到新竹仁愛兒童之家送耶誕禮物，還把當天互動照片更新在臉書上，貼文加入「市長姐姐」、「新竹市政府」等關鍵字。

高虹安貼文有9千多人按讚，近800則支持者留言打氣。高停職中，由邱臣遠代理市長，因任期已超過2年，依地制法，若高辭職，市長不再補選，由內政部派員代理；若二審判無罪，高可復職；若高未辭職、官司無進度，由邱臣遠繼續代理。

高虹安高調復出，對二審判決展現信心，拚無罪判決，也為2026拚連任預備。市議會時力黨團總召林彥甫說，高虹安官司若未能在2年內確定，邱臣遠代理時間會比高在職還長，邱是代理身分，缺乏長遠規畫，加上人事更換頻繁，非市民之福。

民進黨議員劉崇顯說，高虹安持續在幕後實質影響市府運作，打壓監督市府的聲音。罷免團體「風城安心上路」持續連署，發起人CY表示，高虹安仍出席地方活動，不少市民對市府施政不滿，已達連署門檻5成；選罷法修正案剛通，要趕在連署須附身分證影本的新法上路前，盡量增加連署人數。

邱臣遠 高虹安

延伸閱讀

寡婦樓案向名嘴求償百萬、高虹安敗訴 竹市府將研議上訴

高調復出拚無罪連任？高虹安今任期過半「未辭職」將不補選

沒參加施政兩周年記者會 高虹安當耶誕老公公另類現身

罷免高虹安行動持續 第一階段連署已1867份

相關新聞

高虹安高調復出 政壇解讀拚復職

新竹市長高虹安因助理費官司停職迄今，昨起剩餘任期已不到2年，由原副市長邱臣遠代理，若高辭職也不再辦補選，改由內政部派任。...

年末宴請藍委 朱立倫不捨：韓國瑜受了非常多委屈

將近年末，國民黨主席朱立倫今設宴款待立法院長韓國瑜、國民黨立院黨團，感謝一年來的辛勞。朱立倫提及20日立法院攻防，表示韓...

馬英九結束訪陸抵台 籲賴總統放棄「抗中害台」路線

前總統馬英九結束訪陸行程，於今傍晚返台。他在桃園機場發表簡短談話指出，美國新總統川普下個月即將上任，兩岸關係更需要維持和...

國土法再卡關 展延、農業權無共識送院長協商

立法院內政委員會今排審國土計畫法修正草案黨團協商，國民黨立委許宇甄提案增訂農業發展權，農業部次長胡忠一強調，並沒有對農一...

賴總統：明年萬安、民安演習 整合為「2025城鎮韌性演習」

總統府26日召開「全社會防衛韌性委員會」第二次會議，賴總統致詞時提到，全社會防衛韌性是全球性的課題，而台灣持續提升全社會...

馬永成行政院會首露面 主責督導外交、陸委等4部會

國安會諮委馬永成轉任行政院政務委員，今天首度在行政院會亮相。行政院長卓榮泰會中特別介紹，大讚馬政治經驗豐富，與行政團隊成...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。