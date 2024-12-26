影／訪陸返台 馬英九指川普將上任：兩岸更需和平穩定
前總統馬英九18日至26日第三度率團前往大陸進行訪問，今天下午返台，國民黨副主席夏立言至機場接機。馬英九入境後在機場談話，他說美國新總統川普即將上任，兩岸關係更需要維持和平穩定。
馬英九表示，這次帶著馬英九基金會「大九學堂」的同學們到大陸哈爾濱跟成都參訪，參加「海峽兩岸青年冰雪節」，以及「兩岸共同弘揚中華文化研討會」，目的都是希望透過持續而積極的推動兩岸青年交流，讓兩岸民間累積善意，遠離戰爭。
馬英九指出，他已經卸任公職8年，「馬英九基金會」只是一個民間團體，雖然能做的有限，但為了台灣百姓的福祉，他們會繼續努力，推動兩岸交流，促進兩岸的和平穩定。
馬英九強調，但目前兩岸關係的發展，最重要的是政府部門。「事實證明，基於中華民國憲法所達成的九二共識、反對台獨，仍然是現在兩岸之間唯一的共同政治基礎」。下個月底，美國新總統川普即將上任，兩岸關係更需要維持和平穩定。
馬英九也再次呼籲賴清德總統，儘速調整兩岸政策，放棄「抗中害台」這樣走不通的路，讓兩岸重回和平發展的大道，讓兩岸民間暢通交流，以維繫台灣民眾的利益與福祉。
台灣國理事長陳峻涵率員到場抗議，他認為馬英九三度赴陸訪問，大陸接待的官員等級越來越低，這次由國台辦主任宋濤接待是自降國格，馬英九對降級都沒抗議，跟宋濤開會時，對方說到國家統一，馬英九卻不敢吭聲。陳峻涵勸馬英九好好休養生息，保留台灣前總統的最後尊嚴，做一個正港的台灣人、回頭是岸。
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