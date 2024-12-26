年末宴請藍委 朱立倫不捨：韓國瑜受了非常多委屈

將近年末，國民黨主席朱立倫今設宴款待立法院長韓國瑜、國民黨立院黨團，感謝一年來的辛勞。朱立倫提及20日立法院攻防，表示韓國瑜受了很多委屈。朱說到輕鬆的部分，表示今天準備了那卡西，希望大家盡情開唱。

朱立倫說，今天是歲末年終，等等大家可以聊聊這兩會期的辛苦，在立法院長韓國瑜帶領下，在國民黨團總召、書記長還有所有委員的團結下，立法院非常有戰力，大家非常感謝立委通過很多福國利民的法案，很多重要法案都需要靠立委落實。最近大家關心的三大法案選罷法、憲訴法、財劃法，財劃法25年來未修，台灣當縣市長最久的是朱立倫冠軍，當了16年，修的過程非常嚴謹，考量地方財政負擔，合理分配，讓財劃法能夠過關，大家非常辛苦。

朱立倫提到，15位縣市長都發表談話，感謝立院能夠通過財劃法，每個縣市嗷嗷待哺，縣市長都說這筆錢都要用在把老舊校舍改建，把破舊道路修補，做好基礎建設，還有照顧老人的托老中心、照顧幼兒的托育中心還有年輕人的社會住宅，都可以趕快完成。

朱立倫也說，套句桃園市長張善政講的，本來桃園捷運要14年完成，現在可以提早一半的時間，這樣才能發展地方建設跟經濟，這都是非常重要的，謝謝委員辛苦。不管是對原民禁伐補償或公糧收購、健保點值，還有巴氏量表的問題，以及健保補助，每個議題都需要立委一起努力。

朱立倫強調，民進黨為了一黨之私，為了集錢又集權，為了民進黨做主就是台灣民主，用霸占主席台、暴力方式，過程中，韓國瑜也受了很多委屈。不論鏡頭看得見、看不見，大家都是全力以赴，要特別強調國民黨立委徐巧芯的戰力，沒話說。

朱立倫也說，「陳菁徽在網路上，大家都說為什麼鍾佳濱都⋯⋯可是菁徽剛剛已經講了，一會期只能一次，不能太過分。」謝謝各位委員，黨團總召傅崐萁帶領，還有書記長林思銘等辛苦，調和鼎鼐。今天是尾牙，要跟大家報告，等等有那卡西，委員有很多歌王、歌后，比如國民黨立委廖偉翔、廖先翔都很會唱歌，國民黨立委張嘉郡也躍躍欲試，希望大家能盡情開唱，團結團結再團結，團結就是莫忘初衷，為全民團結。

朱立倫首先開唱，演唱黃乙玲的「成功一定是咱的」。之後國民黨立委大開歌喉，演唱了黃妃「追追追」、鄭秀文「眉飛色舞」、五月天「離開地球表面」等多首歌曲。

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