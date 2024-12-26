快訊

交往對象全毒死！日本78歲「黑寡婦」遭判死刑 今被發現獄中身亡

柯文哲羈押庭晚間6時30分上場 法界預測柯發言必先咬檢方1事

馬英九結束訪陸抵台 籲賴總統放棄「抗中害台」路線

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
前總統馬英九結束訪陸行，於今天傍晚返台發表談話。圖／擷取自udn TV
前總統馬英九結束訪陸行，於今天傍晚返台發表談話。圖／擷取自udn TV

前總統馬英九結束訪陸行程，於今傍晚返台。他在桃園機場發表簡短談話指出，美國新總統川普下個月即將上任，兩岸關係更需要維持和平穩定。他要再次呼籲賴清德總統儘速調整兩岸政策，放棄「抗中害台」走不通的路，讓兩岸重回和平發展的大道。

馬英九表示，他這次帶著馬英九基金會「大九學堂」學員到大陸哈爾濱與成都參訪，參加「海峽兩岸青年冰雪節」，以及「兩岸共同弘揚中華文化研討會」，目的都是希望透過持續而積極的推動兩岸青年交流，讓兩岸民間累積善意，遠離戰爭。

馬英九表示，他已卸任公職8年，馬英九基金會只是一個民間團體，雖然能做的有限，但為了台灣百姓的福祉，他們會繼續努力，推動兩岸交流，促進兩岸的和平穩定。但目前兩岸關係的發展，最重要的是政府部門。

馬英九說，事實證明，基於中華民國憲法所達成的「九二共識，反對台獨」，仍然是現在兩岸之間唯一的共同政治基礎。下個月底川普即將上任，兩岸關係更需要維持和平穩定。他要再次呼籲賴清德總統，儘速調整兩岸政策，放棄「抗中害台」這樣走不通的路，讓兩岸重回和平發展的大道，讓兩岸民間暢通交流，以維繫台灣民眾的利益與福祉。

九二共識 兩岸關係 台獨 賴清德 馬英九

延伸閱讀

綠能你不能？稱眾望基金會如同賴清德的新境界 周榆修：柯文哲該死？

馬英九訪四川貓熊基地 盼兩岸春暖花開更多貓熊來台灣

央視「台海十大新聞」出爐！圍台軍演、中止134個ECFA稅目都上榜

馬英九赴四川「三蘇祠」 盛讚蘇東坡為官清廉一介不取

相關新聞

年末宴請藍委 朱立倫不捨：韓國瑜受了非常多委屈

將近年末，國民黨主席朱立倫今設宴款待立法院長韓國瑜、國民黨立院黨團，感謝一年來的辛勞。朱立倫提及20日立法院攻防，表示韓...

馬英九結束訪陸抵台 籲賴總統放棄「抗中害台」路線

前總統馬英九結束訪陸行程，於今傍晚返台。他在桃園機場發表簡短談話指出，美國新總統川普下個月即將上任，兩岸關係更需要維持和...

國土法再卡關 展延、農業權無共識送院長協商

立法院內政委員會今排審國土計畫法修正草案黨團協商，國民黨立委許宇甄提案增訂農業發展權，農業部次長胡忠一強調，並沒有對農一...

賴總統：明年萬安、民安演習 整合為「2025城鎮韌性演習」

總統府26日召開「全社會防衛韌性委員會」第二次會議，賴總統致詞時提到，全社會防衛韌性是全球性的課題，而台灣持續提升全社會...

馬永成行政院會首露面 主責督導外交、陸委等4部會

國安會諮委馬永成轉任行政院政務委員，今天首度在行政院會亮相。行政院長卓榮泰會中特別介紹，大讚馬政治經驗豐富，與行政團隊成...

點名6縣市仍未交國土功能分區 政院：無法全面檢討

國土計畫法擬明年4月30日上路，朝野立委提案修法盼展延2到4年不等，今天立法院內政委員會將先召集協商。行政院重申，國土計...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。