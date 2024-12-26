國土法再卡關 展延、農業權無共識送院長協商

立法院內政委員會今排審國土計畫法修正草案黨團協商，國民黨立委許宇甄提案增訂農業發展權，農業部次長胡忠一強調，並沒有對農一到農五有加強管制，「沒有所謂實質損失，也就不會有合理的補償」。另對於實施日期展延相關條文，朝野立委仍無法達成共識，輪值召委、國民黨立委徐欣瑩表示，均保留送院長協商。

內政委員會11月21日初審通過國土計畫法部分條文修正草案，今天排審黨團協商。國土署長吳欣修表示，截止目前為止有16個縣市送來功能分區草圖，完成9個縣市審查，希望可以努力如期完成國土計畫，並如期上路。

內政部政務次長董建宏則說，近日也跟地方首長通過電話，包括雲林縣、南投縣、新北市、台中、彰化縣都有，都承諾會年底繳交功能分區圖，積極讓國土計畫法如期上路，讓攸關國家國土空間計畫完成，且送進來後，就可以馬上啟動通盤檢討，若有疑義，就可以進一步修正，會依照地方特色依法審查。

內政部長劉世芳表示，兩、三個月前國土計畫法被汙名化，如今爭取到空間跟時間來討論，希望各縣市政府按照四年前縣市的國土計畫公告內容，把功能分區圖送到內政部審議，「這是審議機制，不是送來就打圈或打叉」，審議過程加入通盤檢討，若大家覺得5年太長，也認同可縮短到3年內，機制都可以變動。

至於農地發展權部分，胡忠一表示，國土計畫法實施後沒有對農一到農五做任何加強嚴格管制，仍可以按照農業來使用，沒有所謂實質損失，所以也不會有合理的補償，因為區域計畫法變成國土計畫法，還是可做農地使用。

吳欣修補充，國土計畫已考慮到農民權益，讓縣市政府可以爭取鄉村規畫權，不管是美國或英國都是大面積農地進行，但台灣農民土地持分面積比較小、農地零星，反而會造成台灣農地交易更混亂。

最後因朝野立委針對是否分批上路以及展延期限等條文，仍未有共識。徐欣瑩表示，針對第7條、第8條、第23條，增訂第32條之1、35、40條、第45條均保留送院長協商。

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