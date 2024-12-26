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曹興誠：單靠公民團體罷免成功率低

中央社／ 台北26日電

公民團體為反制藍營，醞釀展開大罷免立委行動。前聯電董事長曹興誠今天表示，他從青鳥活動開始就建議進行全台大罷免，但從基隆罷免及高雄罷免的經驗看，若沒有民進黨的加入，單靠公民力量要對付團結的國民黨，成功率會很低。

公民團體台灣社今天下午舉辦「防止國共聯手毀台－2025全台大罷免論壇暨座談」，邀請2020年罷免高雄市長韓國瑜領銜人陳冠榮、民進黨基隆市議員鄭文婷、曹興誠等人與會座談，分享罷免相關經驗。

台灣社社長翁銘章表示，藍營在立法院第一會期提出擴權法案，這會期更是變本加厲，所以一定要啟動大罷免的行動。

曹興誠表示，從青鳥活動開始，他就建議應進行全台大罷免，基隆罷樑活動時，他也是全程參與，不過從基隆罷免以及高雄罷免的經驗來看，若沒有民進黨的加入，單靠公民力量，要對付團結的國民黨，他認為是沒機會的，單靠公民團體，罷免的成功率會很低。

曹興誠也表示，今天看到的現象，不是罷免幾個立委那麼簡單，中共為了要吞併台灣，起碼布了20年的局，從地方開始拉攏、收買、滲透，在下一盤大棋，要讓自由民主的體制被摧毀。

曹興誠提醒，台灣已被中共操作，藍綠互相仇視，這樣的分裂就是中共所要的。因此，2026年地方選舉，綠營有沒有辦法拿回多數縣市長席次，2028年持續保住總統大位，大家應要有這樣的目標與格局，如果沒有，台灣的前途是危險的。

曹興誠說，中共經濟正在崩潰中，這對台灣是有利且樂觀的，中共快沒錢了，內部也很亂，這時候大家要有信心，所以要將格局放大、眼光放遠。

中共 曹興誠 罷免

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