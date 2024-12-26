AIT成立投資美國委員會 支持台企拓展事業版圖

美國在台協會（AIT）今天表示，AIT於19日成立「投資美國委員會」，AIT處長谷立言在揭幕儀式指出，投資美國委員會將提供一站式服務，把企業與州政府辦事處、專業服務提供者、產業協會，以及其他赴美拓展業務所需資源串連起來，支持台灣公司在美國建立事業版圖。

AIT下午發布新聞稿指出，美國在台協會、美國各州政府辦事處協會、台灣區電機電子工業同業公會共同成立「投資美國委員會」（Invest USACommittee），19日舉辦揭幕儀式，AIT處長谷立言（Raymond Greene）、美國各州政府辦事處協會（ASOA）會長嚴樹芬、台灣區電機電子工業同業公會（TEEMA）理事長李詩欽以及政府、商界代表出席。

谷立言致詞時表示，投資美國委員會有明確願景，要匯聚關鍵的利害關係者，一起支持台灣公司在美國建立事業版圖或擴大業務。為了填補這方面的缺口，投資美國委員會將提供一站式服務，把企業與州政府辦事處、專業服務提供者、產業協會，以及其他赴美拓展業務所需的重要資源串連起來。

谷立言、嚴樹芬、李詩欽強調，打造具合作精神的產業生態系來協助台灣公司進入美國市場至關重要。投資美國委員會將致力解決台灣公司長期以來在資訊取得和資源協調方面的挑戰，並透過各樣活動促進外人直接投資機會，協助有志赴美拓展業務的公司建立人脈網絡與社群。

AIT指出，美台之間的雙向投資現已極具規模，雙方在商業上強健的夥伴關係為美國和台灣的公司都帶來經濟成長的良機。AIT要在此根基上致力鞏固美台經貿連結，繼續為台灣的公司及客戶創造價值，而投資美國委員會的成立正是這條路上的重大里程碑。

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